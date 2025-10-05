Kate Winslet compie 50 anni, i suoi ruoli più famosi. FOTO

Sette nomination all’Oscar – la prima a soli 20 anni – e una statuetta vinta, per l’interpretazione dell’ex sorvegliante in un campo di concentramento nazista nel film "The Reader". Ma anche l'indimenticabile Rose in "Titanic", la guerriera Rovel nel sequel di "Avatar", Clementine in "Se mi lasci ti cancello" e le protagoniste di serie tv come "Mildred Pierce" e "Mare of Easttown" (per entrambe ha vinto un Emmy) . Ecco i ruoli cult dell’attrice britannica