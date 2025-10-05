Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Kate Winslet compie 50 anni, da Titanic ad Avatar: i suoi ruoli più famosi. FOTO

Cinema fotogallery
18 foto
©Webphoto

Sette nomination all’Oscar – la prima a soli 20 anni – e una statuetta vinta, per l’interpretazione dell’ex sorvegliante in un campo di concentramento nazista nel film "The Reader". Ma anche l'indimenticabile Rose in "Titanic", la guerriera Rovel nel sequel di "Avatar", Clementine in "Se mi lasci ti cancello" e le protagoniste di serie tv come "Mildred Pierce" e "Mare of Easttown" (per entrambe ha vinto un Emmy) . Ecco i ruoli cult dell’attrice britannica

Spettacolo: Ultime gallery

Kate Winslet compie 50 anni, i suoi ruoli più famosi. FOTO

Cinema

Sette nomination all’Oscar – la prima a soli 20 anni – e una statuetta vinta, per...

18 foto

Addio a Remo Girone, i ruoli indimenticabili tra cinema e fiction

Spettacolo

Remo Girone, dai successi televisivi come La Piovra fino ai film internazionali come La legge...

20 foto

Robin Hood, il cast del film di Ridley Scott stasera in tv. FOTO

Cinema

Va in onda su Italia 1 il film del 2010 diretto da Ridley Scott. Al centro della trama, la figura...

8 foto

La furia di un uomo - Wrath of a Man, il cast del film

Cinema

Va in onda su Rai 2, venerdì 3 ottobre, il film del 2021 remake del film francese Cash Truck (Le...

8 foto

Il tailleur spopola per l'Autunno/Inverno, da Kate a Julia Roberts

Spettacolo

Giacca e pantaloni, non solo pratici ma anche eleganti, perfetti sia di giorno che di sera....

14 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    James Bond, 63 anni fa usciva al cinema il film Licenza di uccidere

    Paolo Nizza

    Ballando con le Stelle, classifica e chi è stato eliminato ieri sera

    Spettacolo

    Nessun concorrente è stato eliminato nella seconda puntata dello show, e nessuno è andato al...

    Red Bull 64Bars Live, Roma trasforma la sua periferia in capitale Rap

    Fabrizio Basso