Nino D'Angelo, la possibile scaletta del concerto a Milano

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Nino D'Angelo a Milano, la possibile scaletta del concerto all'Unipol Forum di Assago

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Dopo lo spettacolo all’Unipol Forum di Assago, sabato 11 aprile Nino D’Angelo sarà in concerto al Palasele di Eboli. Doppio appuntamento all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei per il 27 e il 28 giugno

Dopo gli appuntamenti di Catania, Bari e Bologna, il 19 marzo Nino D’Angelo sarà in concerto all’Unipol Forum di Assago. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo del cantautore: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere eseguite.

nino d’angelo, la possibile scaletta del concerto di napoli

 

Giovedì 19 marzo Nino D’Angelo porterà la sua musica sul palco dell’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Secondo quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni sulla scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Stando a quanto ripreso da Setlist, questi i brani proposti al concerto di Firenze nell’aprile del 2023:

  • Pane e canzone
  • Voglio parlà sul d’ammore
  • Chesta sera
  • ‘O schiavo e ‘o rre
  • ‘A storia ‘e nisciuno
  • Bella
  • Jamm ja
  • Fra 50 anni
  • Fotoromanzo
  • Fantasia
  • Sultanto si perdesse a te
  • Cattivo pensiero
  • Batticuore
  • Maledetto treno
  • Mente-cuore
  • ‘Na muntagna ‘e poesie
  • Uocchie bell
  • Marì
  • ‘O pate
  • Senza giacca e cravatta
  • Jesce sole
  • Stupida avventura
  • Per sempre tua sarò
  • Chiara
  • Nu jeans e 'na maglietta / Sott'e stelle / Sogno d'estate / Ciao amore / Io vivo / Poesia / Chissà si me pienze / Luna spiona / Vai / Il cammino dell'amore / Pe' te conquistà / Pop corn e patatine / Napoli

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Nei prossimi mesi Nino D’Angelo continuerà i suoi appuntamenti live. Dopo il sold out del concerto del 27 giugno a Pompei, il cantautore ha annunciato un secondo show nella stessa città scrivendo sul suo profilo Instagram: “Grazie ancora per tutto quello che mi regalate ogni giorno della mia vita. Vi amo”. Ecco i dettagli dei prossimi concerti:

  • 11 aprile, Eboli - Palasele
  • 27 giugno, Pompei - Anfiteatro degli Scavi
  • 28 giugno, Pompei - Anfiteatro degli Scavi

Nino D’Angelo vanta sei partecipazioni in gara al Festival di Sanremo: nel 1986 con Vai, nel 1999 con Senza giacca e cravatta, nel 2002 con Marì, nel 2003 con 'A storia 'e nisciuno, nel 2010 con Jammo Jà in duetto con Maria Nazionale e più recentemente nel 2019 con Un’altra luce in collaborazione con Livio Cori.

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