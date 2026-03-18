Nino D'Angelo, la possibile scaletta del concerto a Milano

Dopo lo spettacolo all’Unipol Forum di Assago, sabato 11 aprile Nino D’Angelo sarà in concerto al Palasele di Eboli. Doppio appuntamento all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei per il 27 e il 28 giugno

Dopo gli appuntamenti di Catania, Bari e Bologna, il 19 marzo Nino D’Angelo sarà in concerto all’Unipol Forum di Assago. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo del cantautore: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere eseguite.

Giovedì 19 marzo Nino D’Angelo porterà la sua musica sul palco dell’ Unipol Forum , questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Secondo quanto comunicato dal sito di Ticketone , lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00 . Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni sulla scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Stando a quanto ripreso da Setlist , questi i brani proposti al concerto di Firenze nell’aprile del 2023:

Nei prossimi mesi Nino D’Angelo continuerà i suoi appuntamenti live. Dopo il sold out del concerto del 27 giugno a Pompei, il cantautore ha annunciato un secondo show nella stessa città scrivendo sul suo profilo Instagram: “Grazie ancora per tutto quello che mi regalate ogni giorno della mia vita. Vi amo”. Ecco i dettagli dei prossimi concerti:

11 aprile, Eboli - Palasele

27 giugno, Pompei - Anfiteatro degli Scavi

28 giugno, Pompei - Anfiteatro degli Scavi

Nino D’Angelo vanta sei partecipazioni in gara al Festival di Sanremo: nel 1986 con Vai, nel 1999 con Senza giacca e cravatta, nel 2002 con Marì, nel 2003 con 'A storia 'e nisciuno, nel 2010 con Jammo Jà in duetto con Maria Nazionale e più recentemente nel 2019 con Un’altra luce in collaborazione con Livio Cori.