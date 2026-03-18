Gwyneth Paltrow mette all'asta 250 capi del suo guardaroba

L’attrice ha messo all’asta 250 capi e accessori del suo guardaroba personale in seguito a un recente trasloco. La vendita, curata dalla casa d’aste Julien's, si concluderà a fine maggio al Peninsula di Beverly Hills. La collezione comprende pezzi iconici come gli schizzi dell'abito Ralph Lauren indossato agli Oscar 1999 e oggetti quotidiani. Il valore complessivo stimato oscilla tra i 300.000 e i 500.000 dollari, con l'obiettivo di dare una "seconda vita" ai beni non più utilizzati
Gwyneth Paltrow apre le porte del suo armadio privato per una vendita che mescola glamour hollywoodiano e vita quotidiana. Dopo un recente trasloco, l'attrice e fondatrice di Goop ha scelto di separarsi da oltre 250 oggetti personali, seguendo la filosofia riportata da Martin Nolan, direttore di Julien's: "Crede che quando entra qualcosa di nuovo, qualcos'altro debba essere lasciato andare".
La vendita online culminerà con un evento dal vivo a fine maggio presso l'hotel Peninsula di Beverly Hills. Tra i lotti figurano occhiali da sole, borse, gioielli e capi d'abbigliamento come una gonna di jeans di Junya Watanabe per Comme des Garçon del 2004. Di particolare rilievo per i collezionisti sono i disegni originali per l'abito rosa di Ralph Lauren sfoggiato dall'attrice durante la premiazione degli Oscar del 1999. Martin Nolan ha confermato che la stima totale per l'intera collezione varia tra i 300.000 e i 500.000 dollari.
Il trauma dell'incendio e il nuovo approccio
La decisione di non conservare più archivi storici in depositi esterni deriva da un'esperienza personale negativa: anni fa, un incendio distrusse il magazzino dove Paltrow conservava i suoi beni. Da quel momento, l'attrice ha promesso di liberarsi periodicamente degli oggetti non più utilizzati per dare loro una "seconda vita" presso nuovi proprietari. Paltrow è recentemente tornata a recitare sul set di Marty Supreme, interrompendo un lungo periodo di assenza dalle scene cinematografiche.
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Gwyneth Paltrow compie 50 anni, i film più belli dell’attrice. FOTO
La star di Hollywood è nata a Los Angeles il 27 settembre 1972. E in questo compleanno dice: 'Accetto i segni e la pelle che perde tonicità, le rughe. Accetto il mio corpo e abbandono l'idea di dover essere perfetta'. Nella sua carriera ha interpretato ruoli diversissimi: dalla nobildonna Lady Viola in Shakespeare in Love, che le è valso il riconoscimento dell'Academy, alla brillante Pepper Potts dell’universo Marvel, passando da Helen in Sliding doors e Margot ne I Tenenbaum