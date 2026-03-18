Gwyneth Paltrow mette all'asta 250 capi del suo guardaroba

L’attrice ha messo all’asta 250 capi e accessori del suo guardaroba personale in seguito a un recente trasloco. La vendita, curata dalla casa d’aste Julien's, si concluderà a fine maggio al Peninsula di Beverly Hills. La collezione comprende pezzi iconici come gli schizzi dell'abito Ralph Lauren indossato agli Oscar 1999 e oggetti quotidiani. Il valore complessivo stimato oscilla tra i 300.000 e i 500.000 dollari, con l'obiettivo di dare una "seconda vita" ai beni non più utilizzati

Gwyneth Paltrow apre le porte del suo armadio privato per una vendita che mescola glamour hollywoodiano e vita quotidiana. Dopo un recente trasloco, l'attrice e fondatrice di Goop ha scelto di separarsi da oltre 250 oggetti personali, seguendo la filosofia riportata da Martin Nolan, direttore di Julien's: "Crede che quando entra qualcosa di nuovo, qualcos'altro debba essere lasciato andare".

La vendita online culminerà con un evento dal vivo a fine maggio presso l'hotel Peninsula di Beverly Hills. Tra i lotti figurano occhiali da sole, borse, gioielli e capi d'abbigliamento come una gonna di jeans di Junya Watanabe per Comme des Garçon del 2004. Di particolare rilievo per i collezionisti sono i disegni originali per l'abito rosa di Ralph Lauren sfoggiato dall'attrice durante la premiazione degli Oscar del 1999. Martin Nolan ha confermato che la stima totale per l'intera collezione varia tra i 300.000 e i 500.000 dollari.