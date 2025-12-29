Bridgerton 4, il trailer della nuova stagione

Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha pubblicato il trailer ufficiale, visibile in apertura, dei nuovi episodi di Bridgerton. La quarta stagione della serie tv sarà suddivisa in due parti: la prima in uscita il 29 gennaio e la seconda in arrivo il 26 febbraio.

Luke Thompson sarà Benedict Bridgerton, protagonista della quarta stagione della serie tv. L’attore ha raccontato: “La trama è un po' una rivisitazione di Cenerentola. Ricordi quando da bambino ti raccontavano quelle storie, la loro magia e il loro romanticismo. È davvero emozionante vederle intrecciate nel mondo che conosciamo di Bridgerton... È una storia fantastica, ma spero anche che sia molto coinvolgente”.

Come mostrato nel trailer, visibile in apertura, la quarta stagione si focalizzerà sull’incontro tra il protagonista e Sophie Baek, interpretata da Yerin Ha. La piattaforma di streaming ha condiviso la sinossi: “Benedict è restio a sistemarsi. Almeno finché una donna affascinante non cattura la sua attenzione al ballo in maschera di Violet Bridgerton. Sebbene Benedict conosca la sua amata solo come la Lady con l’abito d’argento, in realtà si tratta di Sophie, una cameriera intraprendente con i suoi segreti e i suoi sogni”.

Luke Thompson ha aggiunto: “Ciò che colpisce della quarta stagione è la lotta tra una vera e propria fiaba vecchio stile, il suo lato romantico, e la vera realtà del mondo”. Tra i tanti attori del cast troviamo anche Jonathan Bailey, Simone Ashley, Victor Alli, Adjoa Andoh, Julie Andrews, Lorraine Ashbourne, Masali Baduza, Nicola Coughlan, Hannah Dodd e Daniel Francis.

Sophie Ha ha parlato del primo incontro con Luke Thompson: “Ricordo che Luke era lì con le braccia spalancate, pronto per un abbraccio. In quel momento ho pensato 'Ah, ok, ora non devo più stressarmi per queste piccole cose. Posso soltanto concentrarmi sul legame con lui sullo schermo'".

La quarta stagione di Bridgerton sarà suddivisa in due parti: la prima in uscita il 29 gennaio e la seconda in arrivo il 26 febbraio sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).