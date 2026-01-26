Bridgerton 4, trailer, trama e cast della nuova stagione che esce su Netflix il 29 gennaioSerie TV
Introduzione
Il conto alla rovescia è iniziato. Bridgerton, la serie tv di successo prodotta da Shondaland, si prepara a tornare nel 2026 con una quarta stagione che promette di rimettere al centro passioni, segreti e tensioni sociali. Il 13 ottobre 2025 segna una tappa chiave di questo percorso: da questa data è infatti disponibile il teaser trailer che svela le prime immagini dei nuovi episodi e ufficializza il calendario di uscita. La serie tornerà su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) con una distribuzione in due parti, confermando una formula ormai familiare al pubblico. Gli episodi 1-4 saranno disponibili dal 29 gennaio 2026, mentre la seconda parte, con gli episodi 5-8, arriverà il 26 febbraio.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sulla quarta stagione, dalla trama fino al cast. Nel frattempo potete guardare il trailer ufficiale nel video in alto, posto in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
Uscita in due parti e prime anticipazioni
La quarta stagione di Bridgerton sarà composta da otto episodi complessivi. La prima parte, che include gli episodi 1-4, sarà disponibile dal 29 gennaio 2026, mentre la seconda parte, con gli episodi 5-8, arriverà il 26 febbraio. Tutti gli episodi saranno visibili su Netflix.
Insieme al teaser trailer, sono stati resi disponibili anche il poster ufficiale e le prime immagini promozionali, che introducono visivamente il nuovo capitolo della saga.
La trama: Benedict Bridgerton tra maschere e sentimenti
Al centro di Bridgerton 4 si trova Benedict Bridgerton, il secondogenito della famiglia, interpretato da Luke Thompson. *** Attenzione: seguono potenziali spoiler, quindi se non volete sapere nulla non proseguite con la lettura di questo paragrafo e passate oltre, a quello successivo ***
Artista dall’animo bohémien e spirito indipendente, Benedict continua a rifiutare l’idea di un matrimonio conforme alle aspettative sociali, nonostante le pressioni insistenti della madre Violet Bridgerton, la matriarca interpretata da Ruth Gemmell. L’equilibrio si spezza durante un ballo in maschera organizzato proprio da Violet, quando Benedict resta profondamente colpito da una figura enigmatica conosciuta come la Dama d’Argento, il cui volto rimane nascosto.
Determinato a scoprire chi si celi dietro quella maschera, Benedict si lancia nella vita mondana londinese con l’aiuto, non privo di esitazioni, della sorella Eloise Bridgerton, interpretata da Claudia Jessie. La ricerca lo conduce però a una verità distante dall’universo aristocratico che frequenta. La donna che ha conquistato il suo cuore non appartiene all’alta società: si tratta di Sophie Baek, una cameriera brillante interpretata da Yerin Ha, al servizio della temibile Araminta Gun, interpretata da Katie Leung. Quando il destino porta Benedict e Sophie a incontrarsi di nuovo, lui si ritrova diviso tra l’affetto reale che prova per la giovane domestica e l’ideale romantico incarnato dalla Dama d’Argento, senza rendersi conto che le due donne sono la stessa persona. Questa incapacità di vedere oltre le apparenze rischia di compromettere un legame già fragile e riporta al centro una domanda cruciale: l’amore può davvero superare le barriere di classe imposte dalla società?
I legami familiari e le storie parallele
In Bridgerton 4, il percorso emotivo di Benedict si intreccia con le vicende degli altri membri della famiglia Bridgerton. A fare da sfondo sono anche i matrimoni dei suoi fratelli, tra cui quello di Francesca Bridgerton, interpretata da Hannah Dodd, con John Stirling, interpretato da Victor Alli, e quello di Colin Bridgerton, interpretato da Luke Newton, con Penelope Bridgerton, interpretata da Nicola Coughlan. Proprio Penelope si trova ad affrontare una fase di cambiamento delicata, ora che la sua identità di cronista mondana è stata resa pubblica, aprendo la strada a nuove sfide personali e sociali.
Il cast: ritorni e nuove centralità
La quarta stagione di Bridgerton conferma un cast ampio e corale, che combina continuità e nuovi equilibri narrativi. Luke Thompson guida la storia nei panni di Benedict Bridgerton, affiancato da Yerin Ha nel ruolo di Sophie Baek. Tornano Jonathan Bailey come Anthony Bridgerton, Ruth Gemmell come Violet Bridgerton, Claudia Jessie come Eloise Bridgerton, Luke Newton come Colin Bridgerton e Nicola Coughlan nel ruolo di Penelope Bridgerton.
Completano il cast principale Victor Alli come Lord John Stirling, Adjoa Andoh nei panni di Lady Danbury, Julie Andrews come Lady Whistledown, Lorraine Ashbourne, Masali Baduza, Hannah Dodd, Daniel Francis, Florence Hunt, Martins Imhangbe, Golda Rosheuvel, Will Tilston, Polly Walker, Emma Naomi e Hugh Sachs. Nel cast secondario figurano Simone Ashley come Kate Bridgerton, Isabella Wei nel ruolo di Posy Li, Michelle Mao come Rosamund Li e Katie Leung nei panni di Lady Araminta Gun.
Produzione, ambientazioni e squadra creativa
Bridgerton 4 è composta da otto episodi e le riprese si sono svolte a Londra, nel Regno Unito. Il ruolo di showrunner e produttrice esecutiva è affidato a Jess Brownell, mentre la produzione esecutiva vede coinvolti Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica e Chris Van Dusen. La continuità della squadra creativa conferma l’impianto produttivo che ha contribuito a definire l’identità della serie fin dal suo debutto.
Dal debutto nel 2020, Bridgerton ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. Tutte e tre le stagioni precedenti si sono posizionate tra i titoli più visti di Netflix, mentre il prequel La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton ha dominato la Global Top 10. Il franchise ha dato vita a un fandom internazionale, capace di portare la serie nella cultura di massa e di generare un successo trasversale che si estende ben oltre lo schermo.
Dalla serie al brand di lifestyle
Il nome Bridgerton è diventato nel tempo un vero e proprio marchio di lifestyle. Esperienze dal vivo come The Queen's Ball: A Bridgerton Experience e una collezione sempre più ampia di prodotti dedicati hanno permesso ai fan di vivere l’universo della serie in modo diretto.
Con l’arrivo della quarta stagione nel 2026, il franchise continuerà a offrire nuove occasioni di immersione nell’universo Bridgerton, rafforzando il legame tra racconto seriale e partecipazione del pubblico, sia sullo schermo sia al di fuori di esso.