Bridgerton 4 è composta da otto episodi e le riprese si sono svolte a Londra, nel Regno Unito. Il ruolo di showrunner e produttrice esecutiva è affidato a Jess Brownell, mentre la produzione esecutiva vede coinvolti Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica e Chris Van Dusen. La continuità della squadra creativa conferma l’impianto produttivo che ha contribuito a definire l’identità della serie fin dal suo debutto.

Dal debutto nel 2020, Bridgerton ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. Tutte e tre le stagioni precedenti si sono posizionate tra i titoli più visti di Netflix, mentre il prequel La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton ha dominato la Global Top 10. Il franchise ha dato vita a un fandom internazionale, capace di portare la serie nella cultura di massa e di generare un successo trasversale che si estende ben oltre lo schermo.