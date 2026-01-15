Bridgerton, gli indizi della showrunner sui protagonisti della quinta e sesta stagioneSerie TV
Alla première di Bridgerton 4, Jess Brownell indossava due fazzoletti da taschino con le iniziali E ed F. "Entrambi i personaggi il cui nome comincia con E ed F saranno saranno presenti nelle stagioni 5 e 6", ha detto
La showrunner di Bridgerton, Jess Brownell, ovviamente sa quali personaggi saranno al centro delle stagioni 5 e 6 della serie. Al contrario dei fan. Tuttavia, alla première della stagione 4, qualche indizio ha voluto darlo.
L'indizio nei fazzoletti (e la non confessione di Claudia Jessie)
Alla première di Bridgerton 4, tenutasi a Parigi, al Palais Brongniart, Jess Brownell indossava due fazzoletti da taschino con le iniziali E ed F. "Entrambi i personaggi il cui nome comincia con E ed F saranno saranno presenti nelle stagioni 5 e 6", ha detto Brownell dal red carpet. "In che ordine? Non posso dirlo".
Bridgerton, basata sulla serie di libri di Julia Quinn, è stata rinnovata per una quinta e una sesta stagione. A parlare del futuro dello show, oltre alla sceneggiatrice, è stata anche una delle protagoniste della stagione 4, Claudia Jessie. L'attrice, che interpreta Eloise, non ha però svelato se la quinta stagione racconterà o meno la storia d'amore del suo personaggio. "Vorrei poter dire di aver iniziato a lavorarci, ha detto Jessie a Deadline. Per poi fare una pernacchia, come a dire: "E questo è tutto".
Cosa vedremo in Bridgerton 4
Nella quarta stagione di Bridgerton torneremo a immergerci nell’alta società londinese tra balli scintillanti, intrighi e passioni proibite, con un’attenzione speciale a Benedict Bridgerton, il fratello artista e anticonformista. La nuova stagione promette un tono più fiabesco e romantico, ispirato alla storia d’amore tra Benedict e Sophie, una giovane donna dal passato misterioso che metterà in discussione le rigide regole di classe dell’epoca.
Tra incontri in maschera, segreti da custodire e scelte di cuore difficili, Bridgerton 4 esplora ancora una volta il conflitto tra ciò che la società impone e ciò che l’amore desidera. Il tutto, condito da costumi spettacolari, dialoghi pungenti e colpi di scena emotivi.
Bridgerton 4 uscirà su Netflix il 29 gennaio, e sarà visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.
Approfondimento
Bridgerton 4, il trailer della nuova stagione
14 serie tv da vedere a gennaio da Gomorra - Le origini a Bridgerton 4
Tra acclamatissimi ritorni e attesi debutti, ecco cosa vedere questo primo mese dell'anno, se si amano le serie tv. Da gustarsi piano piano, o da divorare tutte in una volta