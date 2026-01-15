Alla première di Bridgerton 4 , Jess Brownell indossava due fazzoletti da taschino con le iniziali E ed F. "Entrambi i personaggi il cui nome comincia con E ed F saranno saranno presenti nelle stagioni 5 e 6", ha detto

La showrunner di Bridgerton, Jess Brownell, ovviamente sa quali personaggi saranno al centro delle stagioni 5 e 6 della serie. Al contrario dei fan. Tuttavia, alla première della stagione 4, qualche indizio ha voluto darlo.

L'indizio nei fazzoletti (e la non confessione di Claudia Jessie)

Alla première di Bridgerton 4, tenutasi a Parigi, al Palais Brongniart, Jess Brownell indossava due fazzoletti da taschino con le iniziali E ed F. "Entrambi i personaggi il cui nome comincia con E ed F saranno saranno presenti nelle stagioni 5 e 6", ha detto Brownell dal red carpet. "In che ordine? Non posso dirlo".

Bridgerton, basata sulla serie di libri di Julia Quinn, è stata rinnovata per una quinta e una sesta stagione. A parlare del futuro dello show, oltre alla sceneggiatrice, è stata anche una delle protagoniste della stagione 4, Claudia Jessie. L'attrice, che interpreta Eloise, non ha però svelato se la quinta stagione racconterà o meno la storia d'amore del suo personaggio. "Vorrei poter dire di aver iniziato a lavorarci, ha detto Jessie a Deadline. Per poi fare una pernacchia, come a dire: "E questo è tutto".