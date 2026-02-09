Benji & Fede annunciano il loro primo tour nei teatri delle principali città italiane. La tournée, prodotta da Vivo Concerti, partirà con la data zero nella loro città natale, sabato 3 ottobre a Modena, Teatro Storchi. Tutte le date
La tournée, prodotta da Vivo Concerti, partirà con la data zero nella loro città natale, sabato 3 ottobre a Modena, Teatro Storchi, per poi proseguire lunedì 5 ottobre a Torino, Teatro Colosseo, mercoledì 7 ottobre a Firenze, Teatro Cartiere Carrara, giovedì 8 ottobre a Bologna, Teatro Duse, domenica 11 ottobre a Pescara, Teatro Massimo, martedì 13 ottobre a Roma, Teatro Brancaccio, venerdì 16 ottobre a Milano, Teatro dal Verme, per concludersi a Napoli lunedì 19 ottobre al teatro Augusteo. I biglietti saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da martedì 10 febbraio 2026 alle ore 14:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da domenica 15 febbraio alle ore 11:00.
Benji & Fede ripartono da “Zero”
Il 2026 segna un cambiamento anche nella dimensione live di Benji & Fede, che scelgono per la prima volta il teatro per raccontare la fase più matura del loro percorso. Uno spettacolo pensato per mettere al centro canzoni e racconto, dove l’immediatezza melodica del loro pop si arricchisce di nuove profondità e sfumature, lasciando emergere la crescita artistica e umana di due amici che hanno imparato a scegliersi di nuovo e a condividere il palco con una nuova consapevolezza.
Proprio al Teatro Storchi di Modena hanno girato il videoclip del loro ultimo singolo "Zero” una ballad intensa che nasce dall’azzeramento dei ruoli, delle difese, delle aspettative. Un brano diretto e profondamente emotivo, costruito su immagini semplici ma potenti, che si apre in modo essenziale per poi crescere gradualmente, lasciando entrare nuovi elementi musicali che ampliano l’atmosfera e ne accentuano la carica emotiva.
Benji & Fede ripartono da “Zero”: un nuovo inizio che guarda avanti, senza dimenticare il percorso fatto.
Approfondimento
le date del tour
Sabato 3 ottobre 2026 | Modena @Teatro Storchi - DATA ZERO
Lunedì 5 ottobre 2026 | Torino @Teatro Colosseo
Mercoledì 7 ottobre 2026 | Firenze @Teatro Cartiere Carrara
Giovedì 8 ottobre 2026 | Bologna @Teatro Duse
Domenica 11 ottobre 2026 | Pescara @Teatro Massimo
Martedì 13 ottobre 2026 | Roma @Teatro Brancaccio
Venerdì 16 ottobre 2026 | Milano @Teatro dal Verme
Lunedì 19 ottobre 2026 | Napoli @Teatro Augusteo