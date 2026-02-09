La tournée, prodotta da Vivo Concerti, partirà con la data zero nella loro città natale, sabato 3 ottobre a Modena, Teatro Storchi , per poi proseguire lunedì 5 ottobre a Torino, Teatro Colosseo , mercoledì 7 ottobre a Firenze, Teatro Cartiere Carrara , giovedì 8 ottobre a Bologna, Teatro Duse , domenica 11 ottobre a Pescara, Teatro Massimo , martedì 13 ottobre a Roma, Teatro Brancaccio , venerdì 16 ottobre a Milano, Teatro dal Verme, per concludersi a Napoli lunedì 19 ottobre al teatro Augusteo . I biglietti saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da martedì 10 febbraio 2026 alle ore 14:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da domenica 15 febbraio alle ore 11:00.

Benji & Fede ripartono da “Zero”

Il 2026 segna un cambiamento anche nella dimensione live di Benji & Fede, che scelgono per la prima volta il teatro per raccontare la fase più matura del loro percorso. Uno spettacolo pensato per mettere al centro canzoni e racconto, dove l’immediatezza melodica del loro pop si arricchisce di nuove profondità e sfumature, lasciando emergere la crescita artistica e umana di due amici che hanno imparato a scegliersi di nuovo e a condividere il palco con una nuova consapevolezza.

Proprio al Teatro Storchi di Modena hanno girato il videoclip del loro ultimo singolo "Zero” una ballad intensa che nasce dall’azzeramento dei ruoli, delle difese, delle aspettative. Un brano diretto e profondamente emotivo, costruito su immagini semplici ma potenti, che si apre in modo essenziale per poi crescere gradualmente, lasciando entrare nuovi elementi musicali che ampliano l’atmosfera e ne accentuano la carica emotiva.

Benji & Fede ripartono da “Zero”: un nuovo inizio che guarda avanti, senza dimenticare il percorso fatto.