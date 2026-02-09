Va in onda su Canale 5, lunedì 9 febbraio, la prima puntata dello show musicale Taratata, condotto da Paolo Bonolis. Il secondo appuntamento è atteso invece per il 16.

Cosa vedremo

"Apriamo con un omaggio a Ennio Morricone", ha anticipato Paolo Bonolis. Spiegando che la Superband eseguirà The Ecstasy of Gold in stile Metallica. Le due serate evento - che ricalcano un format francese di successo - sono state registrate alla ChorusLife Arena di Bergamo, palazzetto da 4500 posti progettato da Joseph Di Pasquale. "Con questo programma celebriamo la musica italiana suonata e cantata dal vivo", ha spiegato Bonolis. "Con i nostri artisti ci divertiamo a giocare con la musica, reinterpretando grandi pezzi con duetti e trielli". Perché Taratata non è una gara. Ma una festa. Ad ogni cantante è stata infatti chiesta anche una canzone di altri, a cui per qualche motivo sono affezionati.