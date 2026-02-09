Lunedì 9 febbraio va in onda la prima puntata dello show, versione italiana di un format di successo francese. Le registrazioni sono avvenute nelle scorse settimane alla ChorusLife Arena di Bergamo
Va in onda su Canale 5, lunedì 9 febbraio, la prima puntata dello show musicale Taratata, condotto da Paolo Bonolis. Il secondo appuntamento è atteso invece per il 16.
Cosa vedremo
"Apriamo con un omaggio a Ennio Morricone", ha anticipato Paolo Bonolis. Spiegando che la Superband eseguirà The Ecstasy of Gold in stile Metallica. Le due serate evento - che ricalcano un format francese di successo - sono state registrate alla ChorusLife Arena di Bergamo, palazzetto da 4500 posti progettato da Joseph Di Pasquale. "Con questo programma celebriamo la musica italiana suonata e cantata dal vivo", ha spiegato Bonolis. "Con i nostri artisti ci divertiamo a giocare con la musica, reinterpretando grandi pezzi con duetti e trielli". Perché Taratata non è una gara. Ma una festa. Ad ogni cantante è stata infatti chiesta anche una canzone di altri, a cui per qualche motivo sono affezionati.
La scaletta
Questa la scaletta della prima serata di Taratata:
- Superband con The Ecstasy of Gold di Ennio Morricone
- Giorgia con un medley di Corpi Celesti, Gocce di Memoria, Golpe, Il Mio Giorno Migliore, La Cura Per Me e con una cover di Human Nature di Michael Jackson
- duetto Giorgia/Emma sulle note di Oronero di Giorgia
- duetto di Max Pezzali/Giorgia sulle note di Hanno ucciso l'Uomo Ragno di Max Pezzali
- Max Pezzali con Una canzone d'amore e con una cover di Leggero di Ligabue
- Ligabue con Happy Hour e con una cover di La musica che gira intorno di Ivano Fossati
- duetto Ligabue/Emma sulle note di Quella che non sei di Ligabue
- Emma con L'amore non mi basta e Apnea
- duetto Emma/Elisa/Juli sulle note di Brutta storia di Emma
- Giorgio Panariello
- Biagio Antonacci con un medley di Convivendo, Sappi amore mio, Ti dedico tutto e con una cover di Una lunga storia d'amore di Gino Paoli
- duetto Biagio Antonacci/Emma sulle note di Se io se lei di Biagio Antonacci
- Elisa e con unedley dei brani Luce, No Hero, L'anima vola e con una cover di Insieme a te non ci sto più di Caterina Caselli
- Caterina Caselli
- Duetto Elisa/Ligabue sulle note di A modo tuo di Ligabue
- Ligabue con Certe notti