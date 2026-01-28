Taratata, chi sono i cantanti che parteciperanno al programma musicale di Paolo BonolisMusica
Paolo Bonolis condurrà Taratata, lo show musicale in programma domenica 8 e mercoledì 11 febbraio alla ChorusLife Arena di Bergamo. Sul palco numerosi artisti: da Annalisa ai Negramaro passando per Emma, Giorgia, Biagio Antonacci e Fiorella Mannoia
Taratata, il cast dello show
Paolo Bonolis condurrà Taratata, lo show musicale in programma domenica 8 e mercoledì 11 febbraio 2026. L’evento si terrà alla ChorusLife Arena di Bergamo. L'ANSA ha annunciato i dodici artisti che si racconteranno attraverso musica e parole.
Alessandra Amoroso
Nel giugno del 2025 la cantante ha pubblicato il suo ultimo album Io non sarei contenente anche il singolo Fino a qui presentato in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. Tra le sue canzoni più amate ricordiamo Ciao, Comunque andare, Vivere a colori e Notti blu.
Annalisa
Taratata potrà contare anche sulla presenza di Annalisa, reduce dal successo del disco Ma io sono fuoco, arrivato al primo posto della classifica FIMI degli album più venduti in Italia. All’interno i singoli Maschio, Piazza San Marco in collaborazione con Marco Mengoni ed Esibizionista.
Biagio Antonacci
Presente Biagio Antonacci, uno dei cantautori più amati della scena discografica italiana. Ricordiamo alcuni album di enorme successo: Mi fai stare bene, Convivendo Parte I, Convivendo Parte II e Il cielo ha una porta sola.
Luca Carboni
Nei prossimi mesi il cantautore sarà protagonista di numerose date live in Italia, tra queste ricordiamo l’appuntamento del 12 marzo al Palazzo dello Sport di Roma e del 19 e del 20 aprile all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno.
Gigi D'Alessio
Lo show musicale vedrà la partecipazione di Gigi D’Alessio. Nel novembre del 2025 il cantautore ha pubblicato l’album Nuje, arrivato a oltre un anno di distanza dal precedente lavoro Fra.
Elisa
Musica con la voce di Elisa. Ad aprile l’artista tornerà in tour con una serie di date in giro per l’Italia: da Jesolo a Eboli passando per Milano, Torino, Bologna, Firenze, Roma e Bari.
Emma
Continuiamo con Emma, tornata a ottobre con il singolo Brutta storia. L’artista è tra le voci più amate del panorama italiano, ricordiamo i successi Cercavo amore, Arriverà l’amore, L’amore non mi basta, Mezzo mondo, Apnea e Femme fatale.
Giorgia
Sul palco della ChorusLife Arena di Bergamo anche Giorgia. A marzo l’artista tornerà in concerto con la nuova tournée nei palazzetti. Previsti appuntamenti a Torino, Roma, Bari, Casalecchio di Reno, Assago, Firenze e infine Padova.
Ligabue
Tanta musica grazie anche alla presenza di Luciano Ligabue. Nel corso degli anni il rocker ha lanciato album entrati nella storia della musica, tra i quali Lambrusco coltelli rose & pop corn, Buon compleanno Elvis e Miss Mondo.
Fiorella Mannoia
Sempre secondo quanto rilanciato dall’ANSA, il palco della ChorusLife Arena ospiterà anche Fiorella Mannoia. A giugno l’artista alzerà il sipario sul suo nuovo tour Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve.
I Negramaro
Nel novembre del 2024 la formazione, guidata dalla voce di Giuliano Sangiorgi, ha pubblicato il suo ultimo album Free Love contenente anche il brano Ricominciamo tutto presentato in gara sul palco del Teatro Ariston in occasione della 74esima edizione del Festival di Sanremo.
Max Pezzali
Infine, chiudiamo con Max Pezzali. A giugno l’amato cantautore tornerà in concerto negli stadi con una serie di date in numerose città: Lignano Sabbiadoro, Torino, Napoli, Roma, Bologna, Messina, Bari, Padova e infine Milano con il doppio appuntamento allo stadio San Siro l’11 e il 12 luglio.