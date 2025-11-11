Elisa illumina Milano: dance, pop e tanta anima

Lunedì 10 novembre Elisa ha illuminato l’Unipol Forum di Assago: “Mi mancava tanto suonare dal vivo, grazie per l’affetto”. Omaggio a Leonard Cohen e a Jeff Buckley con Hallelujah. Appello per la pace. Ospiti Charlie Charles, Dardust, Eros Ramazzotti, Emma e Juli

Dopo la grande festa estiva allo stadio San Siro, lunedì 10 novembre Elisa è tornata a Milano per l’appuntamento meneghino con il tour nei palazzetti. Da esibizioni intimiste a momenti da club passando per performance dalle tinte rock, Elisa ha tratteggiato una serata dalle molteplici sonorità e sfumature. Sul palco tanti amici per oltre due ore e mezza di musica e umanità.

elisa a milano: “mi mancava suonare dal vivo”

Onesta e sincera con una voce riconoscibile e un’anima inequivocabile, in trent'anni di carriera Elisa si è sempre mostrata senza maschere. Lunedì 10 novembre la cantautrice si è esibita sul palco dell’Unipol Forum di Assago per una serata completamente sold out.

L'artista ha dato il via al concerto sulle dolci note di Dillo solo al buio preferendo la potenza vocale a effetti scenici solitamente usati dagli artisti per le aperture. Dopo un primo momento necessario a stabilire quella profonda connessione con il suo pubblico che avrebbe fatto dal fil rouge a tutta la serata, Elisa ha spinto il piede sull’acceleratore con Sesso debole, uscito quest’anno ma già divenuto uno dei suoi brani più amati. Canzoni in inglese e in italiano si sono alternate mescolandosi con le sonorità dance e i ritmi pop, Elisa ha sapientemente costruito una scaletta in grado di accompagnare i presenti senza mai lasciare spazi vuoti. Emozionante esibizione sulle note di Broken.

Ogni accenno di canzone ha ricevuto un boato a testimonianza dell’affetto del pubblico. Una discografia titanica. Dopo Eppure sentire, Elisa ha rivolto un primo saluto ai presenti: “Mi mancava tanto suonare dal vivo, grazie per l’affetto, ci arriva un sacco di energia”. In seguito omaggio a Leonard Cohen e a Jeff Buckley con Hallelujah.