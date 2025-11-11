Elisa illumina Milano: dance, pop e tanta anima. Sul palco anche Emma ed Eros RamazzottiMusica ©Getty
Lunedì 10 novembre Elisa ha illuminato l’Unipol Forum di Assago: “Mi mancava tanto suonare dal vivo, grazie per l’affetto”. Omaggio a Leonard Cohen e a Jeff Buckley con Hallelujah. Appello per la pace. Ospiti Charlie Charles, Dardust, Eros Ramazzotti, Emma e Juli
Dopo la grande festa estiva allo stadio San Siro, lunedì 10 novembre Elisa è tornata a Milano per l’appuntamento meneghino con il tour nei palazzetti. Da esibizioni intimiste a momenti da club passando per performance dalle tinte rock, Elisa ha tratteggiato una serata dalle molteplici sonorità e sfumature. Sul palco tanti amici per oltre due ore e mezza di musica e umanità.
elisa a milano: “mi mancava suonare dal vivo”
Onesta e sincera con una voce riconoscibile e un’anima inequivocabile, in trent'anni di carriera Elisa si è sempre mostrata senza maschere. Lunedì 10 novembre la cantautrice si è esibita sul palco dell’Unipol Forum di Assago per una serata completamente sold out.
L'artista ha dato il via al concerto sulle dolci note di Dillo solo al buio preferendo la potenza vocale a effetti scenici solitamente usati dagli artisti per le aperture. Dopo un primo momento necessario a stabilire quella profonda connessione con il suo pubblico che avrebbe fatto dal fil rouge a tutta la serata, Elisa ha spinto il piede sull’acceleratore con Sesso debole, uscito quest’anno ma già divenuto uno dei suoi brani più amati. Canzoni in inglese e in italiano si sono alternate mescolandosi con le sonorità dance e i ritmi pop, Elisa ha sapientemente costruito una scaletta in grado di accompagnare i presenti senza mai lasciare spazi vuoti. Emozionante esibizione sulle note di Broken.
Ogni accenno di canzone ha ricevuto un boato a testimonianza dell’affetto del pubblico. Una discografia titanica. Dopo Eppure sentire, Elisa ha rivolto un primo saluto ai presenti: “Mi mancava tanto suonare dal vivo, grazie per l’affetto, ci arriva un sacco di energia”. In seguito omaggio a Leonard Cohen e a Jeff Buckley con Hallelujah.
Tramonti a Nord Est, Elisa chiude con Emma e Dardust
Grande alchimia con Charlie Charles per il brano Ti chiamerò amore, Elisa: “Ha fatto album bellissimo, una bella confusione di cui ho fatto parte. Il giorno in cui ho scritto questa canzone era appena scoppiata la guerra in Ucraina e questo è stato un po’ un modo di portare amore e accendere una luce. Una giornata che non dimenticherò mai”. Poco dopo, Elisa ha introdotto Dardust, collega e amico. Impossibile restare fermi sulle note di Seta e Palla al centro. La regina della serata ha continuato il momento club con Nonostante Tutto. Nella parte conclusiva del concerto, la cantautrice ha proposto Brutta storia con Emma e Juli per poi proseguire con L’anima vola in duetto con la voce di Amami. Due sorelle sul palco.
Together è stata l’occasione per puntare i riflettori sulla guerra mostrando una bandiera della Palestina sul finale. Grande spettacolo con il duetto di Buona stella in compagnia di Eros Ramazzotti, Elisa: “Ho scritto una canzone che è piaciuta a una persona e a un amico speciale". Rock, pop e dance, ma sempre tanta anima. L’unica nota negativa dello show di Elisa? Che sia finito.
Nelle prossime settimane Elisa continuerà la tournée con altri sei appuntamenti. Previsti nuovi concerti anche nel 2026. Questo il calendario:
- 17 novembre 2025 - Palaflorio - Bari
- 18 novembre 2025 - Palasele - Eboli
- 20 novembre 2025 - Nelson Mandela Forum - Firenze
- 22 novembre 2025 - Unipol Arena - Bologna
- 25 novembre 2025 - Palazzo dello Sport - Roma
- 28 novembre 2025 - Inalpi Arena - Torino
- 24 aprile 2026 - Palazzo del Turismo, Jesolo
- 26 aprile 2026 - Uniopol Forum, Milano
- 29 aprile 2026 - Inalpi Arena, Torino
- 2 maggio 2026 - Unipol Arena, Bologna
- 3 maggio 2026 - Nelson Mandela Forum, Firenze
- 5 maggio 2026 - Palazzo dello Sport, Roma
- 7 maggio 2026 - Palaflorio, Bari
- 9 maggio 2026 - Palasele, Eboli
Questa la scaletta completa del concerto di Elisa all’Unipol Forum di Assago:
- Dillo solo al buio
- Sesso debole
- Labyrynth
- Rainbow
- Broken
- Vivere tutte le vite
- Heaven
- Stay
- Eppure sentire
- Hallelujah
- Promettimi
- Anche fragile
- Ti vorrei sollevare
- Medley
- Intro Cosmos
- Ti chiamerò amore con Charlie Charles
- Dancing
- Outro Girls
- Se piovesse il tuo nome con Dardust
- Seta - Palla al centro con Dardust
- Nonostante tutto
- No Hero
- Brutta storia con Emma e July
- L’anima vola con Emma
- Luce (Tramonti a nord est)
- Together
- Gli ostacoli del cuore
- Buona stella con Eros Ramazzotti
- A modo tuo
