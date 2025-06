Tramonti a Nord Est, Elisa chiude con Emma e Dardust

Terzo e ultimo appuntamento di Tramonti a Nord Est, il primo floating festival del Friuli Venezia Giulia . Dopo due giornate apparentemente insuperabili, Elisa ha messo la ciliegina su una torta già da dieci e lode. Due ore di assoluto incanto nel rispetto della natura e della fauna locale. Dardust ha aperto la serata in scena alla Laguna di Grado . Tra i brani proposti Sunset on M. estratto dall’album 7. Il pubblico, presente a bordo di piccole imbarcazioni, ha seguito lo spettacolo in religioso silenzio. Il compositore ha messo la sua arte al servizio del luogo lasciando che fosse la musica a parlare per lui.

La cantante ha conquistato il centro del palco ruggendo sulle note di Quando le canzoni finiranno. La successiva Stupida allegria ha rinfrescato i presenti come una leggera brezza marina scompigliando i sentimenti, mentre Amami ha illuminato i cuori come un faro nella notte. Femme fatale e Apnea hanno chiesto questo secondo atto.

Successivamente, la cantante salentina ha introdotto Elisa: “Un’artista immensa. Per me è una sorella, un pezzo importante della mia vita e la ringrazierò sempre per l’affetto e la stima, non è scontato essere stimati da un’artista così. Non smetterò mai di ringraziarla per oggi. Un applauso infinito”. Dopo aver rivolto un saluto ai suoi due colleghi, la voce di Swan ha dato il via alla ricca scaletta con Eppure sentire, O forse sei tu, Una poesia anche per te e No hero. Labyrinth, Promettimi, Anche fragile e Se piovesse il tuo nome hanno continuato la magia di questi tre giorni trasformando la laguna in un karaoke sotto il sole.