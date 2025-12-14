Giorgia in concerto a Milano: “Sentiamoci liberi e uniti”

Giorgia è tornata sul palco dell'Unipol Forum di Assago: “Nella vita ci sono delle onde, questo posto ha qualcosa di speciale per me. Due anni fa non eravamo così tanti, ma da qui è ripartita un’onda di cui sono assolutamente grata. Dipende tutto da voi”. Ospiti a sorpresa Irama, Blanco e Michelangelo
Sabato 13 dicembre Giorgia si è esibita sul palco dell’Unipol Forum di Assago per l’ennesimo concerto sold out della tournée nei palazzetti. Oltre due ore di show in cui cantare a squarciagola e scatenarsi come uno spirito libero. Se la tecnica del kintsugi si fonda sul principio che le fratture possono rivelarsi il vero valore aggiunto, allo stesso modo Giorgia ha impreziosito amori, ferite e momenti di spensieratezza con il suo smisurato talento d’oro.
Oltre trent’anni di carriera e una voce riconoscibile immediatamente, Giorgia ha offerto un concerto attingendo da una discografia monumentale. L’artista ha dato il via alla serata sulle note del tormentone estivo L’unica. Un grande cuore anatomico al centro del maxi schermo presente sul palco dell’Unipol Forum di Assago.
Nel corso della serata l’artista ha proposto brani entrati a far parte della storia della musica italiana e canzoni tratte dall’ultimo album G arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI dei dischi più venduti in Italia. L’esibizione di Gocce di memoria ha immobilizzato i presenti. Dopo Vivi davvero, Giorgia ha salutato il pubblico: “Non ho un discorso adatto a tutto ciò, ma credo che la parola migliore sia ‘grazie’. Nella vita ci sono delle onde, questo posto ha qualcosa di speciale per me. Due anni fa non eravamo così tanti, ma da qui è ripartita un’onda di cui sono assolutamente grata. Dipende tutto da voi. Questo luogo è di uno di quegli appuntamenti della vita che effettivamente esistono”.
L’artista ha aggiunto: “Vi chiedo soltanto di cantare. Sentiamoci liberi e uniti. La cosa più importante che la musica possa fare è creare un legame in grado di fregare anche il tempo. Facciamo questo viaggio in avanti e indietro con canzoni vecchie e nuove”. Dopo Carillon, Oronero e Corpi celesti, l’artista ha proposto Come saprei. Standing ovation del pubblico. E poi, Sabbie mobili, Per fare a meno di te, Infinite volte e Strano il mio destino hanno regalato altri momenti di grande spettacolo. Sonorità pop si sono unite a vibrazioni soul. La cantante si è esibita sulle note di Buio con Irama. Le due voci voce hanno riempito ogni angolo dell’anima. Di sole e d’azzurro cantata a squarciagola.
Tra immagini di grattacieli e luci in cui perdersi come fossimo tra le vie di Tokyo, Giorgia ha fatto ballare l’Unipol Forum con We Found Love di Rihanna e Calvin Harris. L’artista ha poi scherzosamente introdotto La cura per me: “Adesso sarebbe il momento di quella e mai come stasera quella è proprio quella”. Sul palco a sorpresa Blanco e Michelangelo.
Tu mi porti su ha inaugurato l’ultima parte del concerto. Prima dei saluti finali con Golpe, Giorgia si è lasciata andare a un momento di improvvisazione accennando All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey e Quando una stella muore. L'artista ci ha ricordato l’importanza di vivere davvero accogliendo tutto ciò che il destino ci riserva.
Menzione speciale per Diana Winter e Andrea Faustini che da anni affiancano Giorgia sul palco. I due artisti hanno aggiunto quel pizzico di magia in più rendendo il tutto ancora più straordinario. Giorgia ha portato cuore, freschezza, leggerezza e voglia di divertirsi. E noi noi vediamo l’ora di accompagnarla nei prossimi trent’anni e più di carriera.
Questi i prossimi appuntamenti live di Giorgia:
- 16 dicembre 2025 - Kioene Arena, Padova
- 19 dicembre 2025 - Palazzo dello Sport, Roma
- 20 dicembre 2025 - Palaflorio, Bari - sold out
- 22 dicembre 2025 - Palazzo dello Sport, Roma
- 13 marzo 2026 - Inalpi Arena, Torino
- 16 marzo 2026 - Palazzo dello Sport, Roma
- 18 marzo 2026 - Palaflorio, Bari
- 21 marzo 2026 - Unipol Arena, Casalecchio di Reno (BO)
- 23 marzo 2026 - Unipol Forum, Assago (MI)
- 24 marzo 2026 - Unipol Forum, Assago (MI)
- 28 marzo 2026 - Nelson Mandela Forum, Firenze
- 30 marzo 2026 - Kioene Arena, Padova
