Giorgia in concerto a Milano: “Sentiamoci liberi e uniti”

Giorgia è tornata sul palco dell'Unipol Forum di Assago: “Nella vita ci sono delle onde, questo posto ha qualcosa di speciale per me. Due anni fa non eravamo così tanti, ma da qui è ripartita un’onda di cui sono assolutamente grata. Dipende tutto da voi”. Ospiti a sorpresa Irama, Blanco e Michelangelo

Sabato 13 dicembre Giorgia si è esibita sul palco dell’Unipol Forum di Assago per l’ennesimo concerto sold out della tournée nei palazzetti. Oltre due ore di show in cui cantare a squarciagola e scatenarsi come uno spirito libero. Se la tecnica del kintsugi si fonda sul principio che le fratture possono rivelarsi il vero valore aggiunto, allo stesso modo Giorgia ha impreziosito amori, ferite e momenti di spensieratezza con il suo smisurato talento d’oro.

Oltre trent’anni di carriera e una voce riconoscibile immediatamente, Giorgia ha offerto un concerto attingendo da una discografia monumentale. L’artista ha dato il via alla serata sulle note del tormentone estivo L’unica. Un grande cuore anatomico al centro del maxi schermo presente sul palco dell’Unipol Forum di Assago.

Nel corso della serata l’artista ha proposto brani entrati a far parte della storia della musica italiana e canzoni tratte dall’ultimo album G arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI dei dischi più venduti in Italia. L’esibizione di Gocce di memoria ha immobilizzato i presenti. Dopo Vivi davvero, Giorgia ha salutato il pubblico: “Non ho un discorso adatto a tutto ciò, ma credo che la parola migliore sia ‘grazie’. Nella vita ci sono delle onde, questo posto ha qualcosa di speciale per me. Due anni fa non eravamo così tanti, ma da qui è ripartita un’onda di cui sono assolutamente grata. Dipende tutto da voi. Questo luogo è di uno di quegli appuntamenti della vita che effettivamente esistono”.

L’artista ha aggiunto: “Vi chiedo soltanto di cantare. Sentiamoci liberi e uniti. La cosa più importante che la musica possa fare è creare un legame in grado di fregare anche il tempo. Facciamo questo viaggio in avanti e indietro con canzoni vecchie e nuove”. Dopo Carillon, Oronero e Corpi celesti, l’artista ha proposto Come saprei. Standing ovation del pubblico. E poi, Sabbie mobili, Per fare a meno di te, Infinite volte e Strano il mio destino hanno regalato altri momenti di grande spettacolo. Sonorità pop si sono unite a vibrazioni soul. La cantante si è esibita sulle note di Buio con Irama. Le due voci voce hanno riempito ogni angolo dell’anima. Di sole e d’azzurro cantata a squarciagola.