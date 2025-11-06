Giorgia, le frasi più belle delle sue canzoni da "E poi" a "Girasole"

Offerte Sky
Giorgia, le frasi più belle delle sue canzoni da "E poi" a "La cura per me"

La cantante torna con un nuovo album: il 7 novembre esce "G", già anticipato dal singolo "Golpe". Il suo primo momento rimasto nella storia della musica italiana arriva nel 1994, quando sale sul palco dell'Ariston e al microfono intona: "E poi e poi - E poi sarà come morire - Cadere giù, non arrivare mai". Ne arriveranno molti altri, grazie a testi incisivi come quelli di "Gocce di memoria" e della sua ultima partecipazione a Sanremo. Eccone alcuni tra i più significativi per la sua carriera

