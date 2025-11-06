Giorgia, le frasi più belle delle sue canzoni da "E poi" a "Girasole"

2/15 ©Getty

"E POI" – Dopo anni di gavetta, la carriera di Giorgia Todrani, romana classe 1971, prende il volo con la partecipazione a Sanremo Giovani del 1993. L’anno seguente è all’Ariston nella sezione Nuove Proposte con quello che diventerà uno dei suoi più grandi successi: E poi. Inconfondibile ancora oggi, a partire dall’attacco: "E poi e poi - E poi sarà come morire - Cadere giù, non arrivare mai - E poi sarà e poi sarà come bruciare - Nell'inferno che imprigiona - E se ti chiamo amore tu non ridere - Se ti chiamo amore"

"Golpe", il nuovo singolo di Giorgia. Nel video anche il compagno Emanuel Lo