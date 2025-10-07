Giorgia annuncia il nuovo album G: copertina e data di uscita

Giorgia ha annunciato la pubblicazione del nuovo album G, in uscita venerdì 7 novembre. Il disco arriverà a oltre due anni di distanza dal precedente lavoro Blu. Nel frattempo, l’artista ( FOTO ) ha lanciato il videoclip del singolo Golpe per la regia di Emanuel Lo .

Giorgia , attualmente impegnata alla guida di X Factor 2025 , ha svelato l’arrivo di G, il suo nuovo progetto discografico. Dopo il grande successo riscosso dal brano La cura per me in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo e dal tormentone estivo L’unica, la cantautrice ha pubblicato il brano Golpe anticipando l’arrivo del disco. Come annunciato nel post condiviso sul profilo Instagram da oltre un milione e mezzo di follower, G uscirà venerdì 7 novembre . Al momento massimo riserbo sulla tracklist.

Giorgia è tra le voci più amate del panorama musicale italiano. In oltre trent’anni di carriera l’artista ha regalato successi senza tempo, ricordiamo gli album Mangio troppa cioccolata, Girasole e Senza ali. Tra i suoi brani più popolari citiamo Come saprei, Di sole e d’azzurro, Gocce di memoria, Il mio giorno migliore e Oronero. Spazio anche alle collaborazioni: da Inevitabile con Eros Ramazzotti a Come neve in duetto con Marco Mengoni (FOTO).