Giorgia annuncia il nuovo album G: copertina e data di uscita

Tra poche settimane la cantautrice, attualmente impegnata alla guida di X Factor 2025, tornerà in tour portando la sua musica sui palchi di numerosi palazzetti italiani. Previsti appuntamenti a Jesolo, Casalecchio di Reno, Firenze, Torino, Pesaro, Assago, Padova, Roma e Bari
Giorgia ha annunciato la pubblicazione del nuovo album G, in uscita venerdì 7 novembre. Il disco arriverà a oltre due anni di distanza dal precedente lavoro Blu. Nel frattempo, l’artista (FOTO) ha lanciato il videoclip del singolo Golpe per la regia di Emanuel Lo.
GIORGIA, LA cover DEL NUOVO ALBUM G
Giorgia, attualmente impegnata alla guida di X Factor 2025, ha svelato l’arrivo di G, il suo nuovo progetto discografico. Dopo il grande successo riscosso dal brano La cura per me in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo e dal tormentone estivo L’unica, la cantautrice ha pubblicato il brano Golpe anticipando l’arrivo del disco. Come annunciato nel post condiviso sul profilo Instagram da oltre un milione e mezzo di follower, G uscirà venerdì 7 novembre. Al momento massimo riserbo sulla tracklist.
Tra poche settimane, Giorgia tornerà in tour portando la sua musica sui palchi di numerosi palazzetti italiani. Infatti, martedì 25 novembre l’artista darà il via alla tournée dal Palazzo del Turismo di Jesolo per poi raggiungere Casalecchio di Reno, Firenze, Torino, Pesaro, Assago, Padova, Roma e Bari. Questo il calendario completo degli spettacoli:
- 25 novembre, Jesolo - Palazzo del Turismo
- 6 dicembre, Casalecchio di Reno - Unipol Arena
- 8 dicembre, Firenze - Nelson Mandela Forum
- 10 dicembre, Torino - Inalpi Arena
- 12 dicembre, Pesaro - Vitrifrigo Arena
- 13 dicembre, Assago - Unipol Forum
- 16 dicembre, Padova - Kioene Arena
- 19 dicembre, Roma - Palazzo dello Sport
- 20 dicembre, Bari - Palaflorio
- 22 dicembre, Roma - Palazzo dello Sport
A marzo Giorgia sarà protagonista di un’altra serie di concerti ripartendo dal palco del Palaflorio di Bari. Ecco gli appuntamenti previsti:
- 18 marzo, Bari - Palaflorio
- 21 marzo, Casalecchio di Reno - Unipol Arena
- 23 marzo, Assago - Unipol Forum
- 24 marzo, Assago - Unipol Forum
- 28 marzo, Firenze - Nelson Mandela Forum
- 30 marzo, Padova - Kioene Arena
Giorgia è tra le voci più amate del panorama musicale italiano. In oltre trent’anni di carriera l’artista ha regalato successi senza tempo, ricordiamo gli album Mangio troppa cioccolata, Girasole e Senza ali. Tra i suoi brani più popolari citiamo Come saprei, Di sole e d’azzurro, Gocce di memoria, Il mio giorno migliore e Oronero. Spazio anche alle collaborazioni: da Inevitabile con Eros Ramazzotti a Come neve in duetto con Marco Mengoni (FOTO).
Foto di Virginia Bettoja
