X Factor 2025, ai Bootcamp Achille, Paola e Jake usano l'X Pass. FOTO

Foto di Virginia Bettoja

I Bootcamp di X Factor 2025 si rinnovano. Per continuare il percorso, gli artisti che hanno superato le Audizioni devono necessariamente conquistare quattro sì unanimi o sperare di strappare l’X Pass da uno dei giudici per approdare direttamente alla fase successiva del programma. Achille Lauro dà l'X Pass ai Copper Jitters, Paola Iezzi a Mayu Lucisano e Jake La Furia a Delia Buglisi. XF2025 ti aspetta tutti i giovedì in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW

L'uomo d'acciaio, il cast del film con Henry Cavill stasera in tv

Cinema

La pellicola di Zack Snyder del 2013 rappresenta l'inizio di un nuovo capitolo della storia del...

12 foto

Paris Fashion Week, i vip alle sfilate, da Elodie a Laura Dern

Spettacolo

Tantissime le star sbarcate nella capitale francese per le presentazioni delle collezioni per la...

27 foto

Paris Fashion Week, la sfilata di Tom Ford Primavera/Estate 2026

Spettacolo

Continua il viaggio di Haider Ackermann nell'universo notturno del marchio statunitense, una...

15 foto

A Big Bold Beautiful Journey - Un viaggio straordinario, il cast

Cinema

In sala dal 2 ottobre 2026 la commedia romantica unisce elementi fantastici raccontando così la...

10 foto

    Carmen Consoli presenta album Amuri Luci pensando Gaza: "Partirei ora"

    Fabrizio Basso

    The Mauritanian, la vera storia del film stasera in tv

    Cinema

    Va in onda su Rai 3, giovedì 2 ottobre, il film del 2021 diretto da Kevin McDonald. La pellicola...

    Robbie Williams: "Ho la sindrome di Tourette, i tour mi terrorizzano"

    Spettacolo

    Nel podcast “I’m ADHD! No You’re Not”, il cantante ha parlato della sua Tourette “interna”, il...