X Factor 2025, ai Bootcamp Achille, Paola e Jake usano l'X Pass. FOTO
I Bootcamp di X Factor 2025 si rinnovano. Per continuare il percorso, gli artisti che hanno superato le Audizioni devono necessariamente conquistare quattro sì unanimi o sperare di strappare l’X Pass da uno dei giudici per approdare direttamente alla fase successiva del programma. Achille Lauro dà l'X Pass ai Copper Jitters, Paola Iezzi a Mayu Lucisano e Jake La Furia a Delia Buglisi. XF2025 ti aspetta tutti i giovedì in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW