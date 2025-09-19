X Factor 2025, le sorprese della seconda Audizione. VIDEO

Emozioni, talento e sorprese accendono la seconda puntata di X Factor 2025, con i primi veri confronti tra i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi. La serata ha raccolto 523mila spettatori medi, mentre l’esordio vola a oltre 2,4 milioni nei sette giorni. Boom anche sui social: +93% di interazioni rispetto allo scorso anno e show più commentato dell’intera giornata

Secondo appuntamento con le Audizioni di X Factor 2025 (cliicca qui per X Factor, lo Speciale). Anche in questa nuova, lunga, carrellata di aspiranti concorrenti, Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi – i giudici dello show Sky Original prodotto da Fremantle – si son ritrovati davanti tanto talento e tante esibizioni sorprendenti. Ad accompagnare gli artisti che si sono susseguiti davanti al tavolo fino a un metro dal palco, l’energia e il carisma di Giorgia

GLI ASCOLTI La seconda parte di Audizioni, ieri su Sky Uno/+1 e on demand, ha ottenuto una media di 523mila spettatori con il 2,6% di share. Nel complesso, tra free e pay, nei sette giorni la prima puntata ha ottenuto una Total Audience di 2 milioni 431 mila spettatori tv medi, un valore che è perfettamente in linea rispetto all’esordio della scorsa stagione. I social confermano il trend positivo: la puntata ha raggiunto quasi 329mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e 360mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7, rispettivamente +93% e +88% rispetto al secondo episodio della scorsa stagione. Grazie a questi dati, X Factor 2025 è stato in assoluto lo show più discusso della giornata di ieri (fonte: Talkwalker). Approfondimento X Factor 2025, Francesco Gabbani: "Ho imparato a dire di no"

Anche in questa seconda puntata i protagonisti sono stati i concorrenti con la loro musica e le loro storie: e grazie al loro il tavolo si è acceso, con dei veri confronti e dibattiti tra i quattro giudici. A conquistare il passaggio al turno successivo sono stati: Francesco Di Fiore, 18enne livornese, con un’intensa versione di “Before You Go” di Lewis Capaldi che ha convinto tutti e 4 i giudici; i COSMONAUTI BORGHESI, tre ragazzi romani tra i 22 e i 24 anni che hanno saputo sorprendere il pubblico dell’Allianz Cloud con “Dancing in the Moonlight” di King Harvest; il 25enne di Empoli Orazio Damiata con una emozionante interpretazione di “E se domani” di Mina da 4 sì.

Dalle cover agli inediti: emozioni senza confini E ancora a mettere tutti d’accordo ci sono Sofia Maceri, 21 anni da Torino, con la sua delicata versione di “Skinny Love” di Bon Iver, e i Copper Jitters – quattro giovani tra i 23 e i 27 anni di Milano e Monza – con il loro travolgente inedito rock “Take Me Out”. E poi Luciano Dattoli, 17enne materano, con una versione acustica di “Dakota” degli Stereophonics; Mayu Lucisano, italo giapponese di 25 anni di Milano, con la sua personale versione di “Cheyenne” di Francesca Michielin e Charlie Charles; Augustin Fernandez, 30 anni di Milano, che ha sorpreso il tavolo dei giudici con il suo inedito electro-indie “Animali”; il duo Dodo&Jeanvier, 22enni livornesi, anch’essi con una canzone scritta da loro dalle tinte Brit pop dal titolo “Panni sporchi”; Michelle Lufo, 24 anni di Riccione, con una versione drum’n’bass di “Al telefono” di Cesare Cremonini, premiata da ben 4 sì; la band Kindergarten, 4 ragazzi tra i 24 e i 27 anni di Mirandola (Modena), con la loro versione rock’n’roll di “Self Control” di Raf; il 24enne bolognese Giorgio Campagnoli con la sua coinvolgente interpretazione di “Sui muri” degli Psicologi.

Un finale di puntata sorprendente Infine, passano la prima selezione anche Nina Duschek, 28 anni da Merano, con la sua cover da busker, unplugged, di Gianna Nannini del brano “Latin lover”; Sakina Sanogoh, 26enne di Cagliari e ora a Milano, col brano “Ready Or Not” dei Fugees; Diego Colombo, 26 anni della provincia di Milano, con un’irresistibile medley punk di alcuni dei brani più iconici di Enzo Jannacci come “Lexera da lontano / Se me lo dicevi prima / El portava i scarp del tennis / E la vita, la vita”.