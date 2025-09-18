Prima di vincere il Festival di Sanremo ha ricevuto tanti rifiuti, uno dei quali l'ha molto segnato e l'ha fatto perseverare nella musica. Oggi, al tavolo dei giudici dello show Sky Original prodotto da Fremantle in onda tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW, è lui a dover giudicare i giovani talenti, nei quali si rivede per la voglia di trasmettere tutti loro stessi e nei quali cerca l'anima che non si spiega altrimenti: "Non fare musica per diventare famosi, ma diventare famosi perché hanno fatto musica"