X Factor 2025, ritmo e commozione nella seconda puntata di Audizioni. FOTO
I giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani tornano a sedersi sul palco di X Factor 2025 per il secondo episodio di Audizioni, pronti a giudicare nuovi aspiranti concorrenti. La regola è sempre la stessa: servono tre sì per accedere alla fase successiva. A sostenere i candidati prima dell’esibizione, nel backstage, Giorgia. XF2025 ti aspetta tutti i giovedì in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW