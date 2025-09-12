XF25, Delia Buglisi con la sua “Sakura” di Rosalìa conquista i giudici

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
X Factor

X Factor 2025, Delia Buglisi con la sua “Sakura” di Rosalìa conquista i giudici. VIDEO

TV Show sky uno
Foto di Virginia Bettoja

Al via X Factor 2025 tra conferme e novità per lo show Sky Original prodotto da Fremantle, ecco le prime Audizioni, il primo scoglio dell’anno da superare per i tanti concorrenti arrivati all’Allianz Cloud. Tra i talenti saliti ieri sul palco: Delia Buglisi 

Al via X Factor 2025: tra conferme e novità per lo show Sky Original prodotto da Fremantle, ecco le prime Audizioni, il primo scoglio dell’anno da superare per i tanti concorrenti arrivati all’Allianz Cloud. Giorgia, confermatissima in conduzione e perfetta padrona di casa, ha inaugurato la nuova stagione accogliendo subito al tavolo la giuria formata dagli affiatatissimi Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi con la new entry Francesco Gabbani. Un mix premiato dagli ascolti: il debutto dello show, ieri su Sky Uno/+1 e on demand, ha ottenuto in Total Audience una media di 683mila spettatori con il 3,8% di share.

 

Appuntamento settimana prossima, giovedì 18 sempre su Sky e in streaming su NOW.

Tanti gli artisti che, con le loro esibizioni eterogenee, si son fatti conoscere dal pubblico e dai giudici, tutti con il sogno di conquistare un posto per i Live Show. Eccoli, quindi, i primi giudizi al tavolo. Tra gli altri, hanno ottenuto l’accesso al turno successivo, Delia Buglisi, 26 anni di Paternò (Catania), con una versione piano e voce di “Sakura” di Rosalìa. 

 

GUARDA QUI TUTTI I VIDEO DI XF2025 

Approfondimento

X Factor 2025, la giuria si scalda: le prime interazioni tra i giudici

Delia Buglisi affronta il suo “nemico”, il pianoforte: la sua “Sakura” di Rosalìa conquista i giudici 

Delia Buglisi, 26 anni di Paternò, in provincia di Catania, si presenta sul palco delle Audizioni di X Factor 2025 insieme a quello che per molto tempo è stato il suo “nemico”: il pianoforte. E proprio con una performance piano e voce regala ai giudici e al pubblico una intensissima cover di “Sakura” di Rosalìa, che ottiene un sì unanime dei giudici e il passaggio allo step successivo.

Approfondimento

X Factor al via su Sky e NOW, le interviste ai giudici e a Giorgia
FOTOGALLERY

Foto di Virginia Bettoja

1/19
TV Show

X Factor 2025, la prima puntata di Audizioni. FOTO

L'avventura musicale di X Factor riparte dalle Audizioni, emozioni e divertimento con la conduttrice Giorgia e i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, che si commuove sulle note di Chandelier di Sia. Alcuni concorrenti passano il turno, altri invece devono abbandonare il palco. XF2025 ti aspetta tutti i giovedì in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Big Little Lies 3: in produzione un nuovo capitolo della serie HBO

Serie TV

Dopo oltre sei anni dall’ultima stagione, Madeline, Celeste, Jane, Renata e Bonnie torneranno...

Harry Potter, da fan fiction a film: Alchemised diventa una pellicola

Cinema

Un nuovo progetto cinematografico riporta il magico universo di Hogwarts sul grande schermo, ma...

X Factor 2025, Piercesare emoziona i giudici con “Chandelier”. VIDEO

TV Show sky uno

Il 25enne milanese da poco laureato in Finanza, con la sua esibizione sulle note di “Chandelier”...

Bianca Balti: "Credevo di morire, oggi festeggio l'essere viva"

Spettacolo

Nella sua nuova newsletter, la modella ha celebrato il percorso di cure affrontato per il tumore...

XF25, Delia Buglisi con la sua “Sakura” di Rosalìa conquista i giudici

TV Show sky uno

Al via X Factor 2025 tra conferme e novità per lo show Sky Original prodotto da Fremantle, ecco...

Spettacolo: Per te