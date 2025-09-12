XF25, Delia Buglisi con la sua “Sakura” di Rosalìa conquista i giudici

X Factor 2025, Delia Buglisi con la sua “Sakura” di Rosalìa conquista i giudici. VIDEO
Al via X Factor 2025 tra conferme e novità per lo show Sky Original prodotto da Fremantle, ecco le prime Audizioni, il primo scoglio dell’anno da superare per i tanti concorrenti arrivati all’Allianz Cloud. Tra i talenti saliti ieri sul palco: Delia Buglisi
Al via X Factor 2025: tra conferme e novità per lo show Sky Original prodotto da Fremantle, ecco le prime Audizioni, il primo scoglio dell’anno da superare per i tanti concorrenti arrivati all’Allianz Cloud. Giorgia, confermatissima in conduzione e perfetta padrona di casa, ha inaugurato la nuova stagione accogliendo subito al tavolo la giuria formata dagli affiatatissimi Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi con la new entry Francesco Gabbani. Un mix premiato dagli ascolti: il debutto dello show, ieri su Sky Uno/+1 e on demand, ha ottenuto in Total Audience una media di 683mila spettatori con il 3,8% di share.
Appuntamento settimana prossima, giovedì 18 sempre su Sky e in streaming su NOW.
Tanti gli artisti che, con le loro esibizioni eterogenee, si son fatti conoscere dal pubblico e dai giudici, tutti con il sogno di conquistare un posto per i Live Show. Eccoli, quindi, i primi giudizi al tavolo. Tra gli altri, hanno ottenuto l’accesso al turno successivo, Delia Buglisi, 26 anni di Paternò (Catania), con una versione piano e voce di “Sakura” di Rosalìa.
Delia Buglisi affronta il suo “nemico”, il pianoforte: la sua “Sakura” di Rosalìa conquista i giudici
Delia Buglisi, 26 anni di Paternò, in provincia di Catania, si presenta sul palco delle Audizioni di X Factor 2025 insieme a quello che per molto tempo è stato il suo “nemico”: il pianoforte. E proprio con una performance piano e voce regala ai giudici e al pubblico una intensissima cover di “Sakura” di Rosalìa, che ottiene un sì unanime dei giudici e il passaggio allo step successivo.
Foto di Virginia Bettoja
X Factor 2025, la prima puntata di Audizioni. FOTO
L'avventura musicale di X Factor riparte dalle Audizioni, emozioni e divertimento con la conduttrice Giorgia e i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, che si commuove sulle note di Chandelier di Sia. Alcuni concorrenti passano il turno, altri invece devono abbandonare il palco.