XF25, Delia Buglisi con la sua “Sakura” di Rosalìa conquista i giudici

Al via X Factor 2025: tra conferme e novità per lo show Sky Original prodotto da Fremantle, ecco le prime Audizioni, il primo scoglio dell’anno da superare per i tanti concorrenti arrivati all’Allianz Cloud. Giorgia, confermatissima in conduzione e perfetta padrona di casa, ha inaugurato la nuova stagione accogliendo subito al tavolo la giuria formata dagli affiatatissimi Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi con la new entry Francesco Gabbani. Un mix premiato dagli ascolti: il debutto dello show, ieri su Sky Uno/+1 e on demand, ha ottenuto in Total Audience una media di 683mila spettatori con il 3,8% di share. Appuntamento settimana prossima, giovedì 18 sempre su Sky e in streaming su NOW.

Tanti gli artisti che, con le loro esibizioni eterogenee, si son fatti conoscere dal pubblico e dai giudici, tutti con il sogno di conquistare un posto per i Live Show. Eccoli, quindi, i primi giudizi al tavolo. Tra gli altri, hanno ottenuto l'accesso al turno successivo, Delia Buglisi, 26 anni di Paternò (Catania), con una versione piano e voce di "Sakura" di Rosalìa.