X Factor 2025, le interviste ai giudici e a Giorgia. VIDEO

Al via stasera su Sky e in streaming su NOW l’avventura musicale di X Factor 2025 (LO SPECIALE), che prevede tre puntate di Audizioni, due serate di Bootcamp (con un nuovo meccanismo), le scelte definitive delle Last Call e la finale in Piazza del Plebiscito a Napoli. Alla conduzione dello show Sky Original prodotto da Fremantle torna Giorgia, una delle artiste più amate della scena italiana. Al tavolo dei giudici, invece, accanto ai volti familiari di Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi arriva la new entry Francesco Gabbani. A partire dall’11 settembre tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go; dal 16 settembre ogni martedì in chiaro alle 21:30 su TV8, al tasto 8 del telecomando.

GIORGIA: "PANORAMA MUSICALE VARIEGATO E FRANCESCO GABBANI ACCOLTO A BRACCIA APERTE" “Ho sentito tanta musica della nostra cultura italiana, del cantautorato. C’è il rap, alcuni strizzano l’occhio all’internazionalità, c’è un po’ di tutto: i solisti, le band, abbiamo un panorama veramente variegato”, ha raccontato Giorgia ai microfoni di Sky TG24. Sulla new entry arrivata nel team di X Factor 2025, la conduttrice ha aggiunto che “i giudici hanno accolto Francesco Gabbani a braccia aperte. Lui è stato molto bravo, perché doveva inserirsi in un contesto in cui la complicità già c’era rispetto allo scorso anno. Manuel [Agnelli, ndr] è andato via, Francesco è arrivato, ma dopo le prime battute si è assolutamente trovato a suo agio, quindi si vede che sta proprio bene dove sta”. Approfondimento X Factor 2025, al via la nuova edizione: i giudici e le novità

ACHILLE LAURO: "GRANDE LIVELLO DEI RAGAZZI E APPREZZO SOLARITÀ DI FRANCESCO GABBANI" “Mi sembra che ci sia un grande livello, e che soprattutto le squadre siano molto equilibrate. Possiamo dare consigli, possiamo evitare tanti errori ai ragazzi, ma poi la palla sta a loro, è la loro carriera e si vedrà”, ha detto ai microfoni di Sky TG24 Achille Lauro, una delle personalità più interessanti della scena artistica italiana. Con la sua inconfondibile identità, da protagonista del mondo urban-street è diventato rapidamente icona glam, punk-rocker, pop star e autore capace di smantellare ogni stereotipo, sempre pronto a rinnovarsi e a muoversi con naturalezza tra generi ed epoche nel mondo della musica, del fashion e dell’arte. Sulla new entry Francesco Gabbani ha aggiunto: "Al tavolo si è integrato benissimo, c’è una grande armonia. Credo che non fosse facile questo cambio [con Manuel Agnelli, ndr] all’ultimo, ma penso che sia sta la persona giusta. A me piace tantissimo Francesco, è super solare, mette tanta allegria". Approfondimento X Factor 2025, la nuova stagione al via giovedì 11 settembre

JAKE LA FURIA: "IO FACCIO ME STESSO, FRANCESCO GABBANI È GIÀ "ONE OF THE GUYS"" “Io sono così anche nella vita, per cui mi siedo lì e faccio me stesso. Mi piace far casino, scherzare. Quando però bisogna essere esperti della materia, io mi sento piuttosto esperto", ha dichiarato ai microfoni di Sky TG24 Jake La Furia. Artista sorprendente e multicanale, rapper dalla carriera lunga quasi 25 anni (con i Club Dogo prima e da solista poi, prima di un’attesissima reunion – avvenuta proprio nel gennaio 2024 dopo 10 anni – che ha portato il gruppo a riempire palazzetti e stadi in un tour di straordinario successo), ha commentato così l'arrivo al tavolo dei giudici di Francesco Gabbani: "È arrivato inserendosi in un gruppo rodatissimo che aveva fatto un piccolo miracolo, e devo dire la verità eravamo tutti preoccupati. Lui, però, si è inserito in un modo molto diverso dal personaggio di Manuel [Agnelli, ndr], ma senza rompere gli equilibri, perciò nel giro di due ore era già “one of the guys”, e credo che si vedrà in puntata”. Approfondimento Aspettando X Factor 2025, il karaoke dei giudici. Video

PAOLA IEZZI: "I RAGAZZI HANNO TANTO DA INSEGNARE, NON SOLO DA IMPARARE" “Ci sono un sacco di talenti e di bravi cantanti. Il livello è piuttosto alto, soprattutto del canto, quindi credo che sarà una bella sfida quest’anno riuscire a lavorare con loro e a cercare di far tirare fuori da loro il meglio", ha raccontato ai microfoni di Sky TG24 Paola Iezzi. La cantautrice, musicista, produttrice discografica e deejay, nota per i successi nel duo Paola & Chiara, con il quale ha pubblicato otto album in studio, quattro album internazionali e tre raccolte, e che dopo il Festival di Sanremo 2023 con la hit Furore è tornato protagonista assoluto della scena pop italiana tanto da dominare classifiche e dancefloor, ha proseguito: "Alcuni sono molto giovani, altri hanno un pochino di esperienza in più, però c’è un bel clima. Mi auguro che sarà una bellissima esperienza per tutti noi: sia per noi, che siamo i giudici e la conduttrice, sia per i ragazzi, che hanno tanto da insegnare, non soltanto da imparare”. Approfondimento X Factor 2025, la giuria si scalda: le prime interazioni tra i giudici