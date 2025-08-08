Aspettando X Factor 2025, il karaoke dei giudici. Video

Le lunghe attese durante le selezioni sono un’occasione troppo ghiotta, ed ecco le performance a sorpresa di Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi (con Giorgia nel backstage): ovazioni dal pubblico. Lo show arriva l’11 settembre su Sky e NOW

A X Factor 2025 (LO SPECIALE) si canterà, e tanto. Certo, può sembrare una cosa ovvia: canteranno gli artisti che saliranno sul palco sognando di conquistare almeno 3 sì dei giudici; canteranno ragazzi con poche esperienze live ma anche altri più rodati e già abituati a un pubblico; canteranno giovani più timidi e introversi e anche chi ha coraggiosamente studiato delle coreografie, più o meno riuscite, creando una performance più che una “semplice” esibizione. Dall’11 settembre su Sky e in streaming su NOW li potremo ascoltare tutti, e inizieremo a seguire il loro percorso. Per prepararci al meglio, oggi intanto possiamo già sentir cantare i quattro giudici, che tra un aspirante concorrente e l’altro ingannano l’attesa facendo quello che probabilmente gli riesce meglio: cantare.