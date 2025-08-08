Esplora tutte le offerte Sky
X Factor

Aspettando X Factor 2025, il karaoke dei giudici. Video

TV Show sky uno
Photo Virginia Bettoja

Le lunghe attese durante le selezioni sono un’occasione troppo ghiotta, ed ecco le performance a sorpresa di Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi (con Giorgia nel backstage): ovazioni dal pubblico. Lo show arriva l’11 settembre su Sky e NOW 

 

A X Factor 2025 (LO SPECIALE) si canterà, e tanto. Certo, può sembrare una cosa ovvia: canteranno gli artisti che saliranno sul palco sognando di conquistare almeno 3 sì dei giudici; canteranno ragazzi con poche esperienze live ma anche altri più rodati e già abituati a un pubblico; canteranno giovani più timidi e introversi e anche chi ha coraggiosamente studiato delle coreografie, più o meno riuscite, creando una performance più che una “semplice” esibizione. Dall’11 settembre su Sky e in streaming su NOW li potremo ascoltare tutti, e inizieremo a seguire il loro percorso. Per prepararci al meglio, oggi intanto possiamo già sentir cantare i quattro giudici, che tra un aspirante concorrente e l’altro ingannano l’attesa facendo quello che probabilmente gli riesce meglio: cantare.  

Il trend delle selezioni di #XF2025, almeno nei momenti di pausa al tavolo, appare nitidamente: una sorta di karaoke di grandi classici. E quindi ecco il quartetto composto da Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi esibirsi sulle note di vere hit della musica italiana: prima Maledetta Primavera, popolarissimo inno di Loretta Goggi che si può cantare solo a pieni polmoni, poi Finché la barca va, l’allegro brano - forse il più conosciuto - della inimitabile Orietta Berti; fino a Ballo Ballo di Raffaella Carrà, colei che ha portato il pop nelle case degli italiani, che non si può cantare senza ballare e già alle prime note fa scattare in piedi non solo i quattro giudici ma anche tutto il pubblico e pure, nel backstage, la conduttrice Giorgia. Pronti a cantare con loro? 

 

X Factor 2025, show Sky Original prodotto da Fremantle, arriva su Sky e in streaming su NOW da giovedì 11 settembre. 

