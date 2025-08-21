X Factor 2025, la giuria si scalda: le prime interazioni tra i giudici

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
X Factor

X Factor 2025, la giuria si scalda: ecco le prime interazioni tra i giudici. VIDEO

TV Show

Dall’11 settembre su Sky e NOW parte la nuova edizione di X Factor. Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi sono i quattro giudici chiamati a scovare il talento unico tra migliaia di aspiranti. Nelle prime immagini, il tavolo mostra affiatamento, battute e dibattiti sui criteri di selezione: tra sì e no, emerge già il ritmo della nuova stagione

Una lunga sfilata di aspiranti concorrenti, incontrati e soprattutto ascoltati dai quattro giudici di X Factor 2025 (LO SPECIALE): tra un sì e l’altro, tra un no e l’altro, il quartetto composto da Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi affronta le selezioni con precisione e rigore, soprattutto con affiatamento.

 

 

Il tavolo di X Factor tra affiatamento e dibattiti

Ed eccole, finalmente, le prime immagini delle selezioni dello show, che arriva su Sky e in streaming su NOW da giovedì 11 settembre. Vediamo già le prime interazioni al tavolo, i primi scambi più o meno accesi, le prime battute, i primi sfottò tra i quattro che dibattono sugli obiettivi che si sono posti in questa prima fase della gara, su cosa sia per loro irrinunciabile e su cosa significhi per loro avere talento. Le selezioni saranno lunghe e complesse, ma il tavolo appare compatto, coeso e con lo sguardo proiettato verso la missione principale del loro ruolo: scovare qualcosa di unico e nuovo, individuare tra i tanti aspiranti protagonisti di X Factor 2025 il vero talento. 

 

Pronti, partenza, via: X Factor 2025, show Sky Original prodotto da Fremantle, arriva su Sky e in streaming su NOW da giovedì 11 settembre.

Approfondimento

Aspettando X Factor 2025, il karaoke dei giudici. Video

Spettacolo: Ultime notizie

Red Valley, M¥SS KETA Queen della decima edizione del Festival

Valentina Clemente

Post Malone, tra paternità e country-pop. A Milano l’unica data

Giuditta Avellina

X Factor 2025, la giuria si scalda: le prime interazioni tra i giudici

TV Show

Dall’11 settembre su Sky e NOW parte la nuova edizione di X Factor. Achille Lauro, Francesco...

Kevin Costner si difende dalle accuse per scena di stupro in Horizon 2

Cinema

L’attore e regista americano respinge le accuse, definendole “una menzogna sfacciata” costruita...

Tiziana Baudo: “Grazie per l’affetto verso papà Pippo”

Spettacolo

All’indomani del funerale di Pippo Baudo a Militello in Val di Catania, la figlia Tiziana ha...

Spettacolo: Per te