Addio a Wayne Perkins, suonò con Bob Marley e i Rolling Stones

Il chitarrista era stato colpito da un ictus l'1 marzo. Session man tra i più richiesti degli anni Sessanta e Settanta, il suo nome è legato a produzioni iconiche come Catch a Fire di Bob Marley e Black and Blue dei Rolling Stones, con cui sfiorò l'ingresso ufficiale nella band

La sua attività di session man decollò nel 1973, quando Chris Blackwell della Island lo invitò in studio con Bob Marley e i Wailers durante le session di Catch a Fire . Perkins suonò in Concrete Jungle, Baby We've Got a Date e Stir It Up, anche se inizialmente non venne accreditato.

Chitarrista, cantautore e session musician rock e R&B, Wayne Perkins imparò a suonare la chitarra da autodidatta quando aveva 12 anni, ispirandosi a James Burton e Chet Atkins. Non molto dopo aver abbandonato il liceo per dedicarsi a tempo pieno alla musica, trovò lavoro agli studi Muscle Shoals Sound, suonando con artisti come Joe Cocker, Leon Russell e Jimmy Cliff.

Il chitarrista Wayne Perkins è morto all'età di 74 anni dopo essere stato colpito da un ictus lo scorso 1 marzo. L'artista si è spento nell'ospedale di Birmingham, in Alabama.

Quasi nei Rolling Stones

Nel 1975 Perkins ebbe la possibilità di entrare nei Rolling Stones come possibile sostituto di Mick Taylor, grazie alla raccomandazione di Eric Clapton. Raggiunse la band a Monaco di Baviera durante le registrazioni di Black and Blue, dove incise la parte di slide in Fool to Cry e suonò in Memory Motel e Hand of Fate. Alla fine il posto andò a Ronnie Wood. Keith Richards scrisse nel suo memoir Life: "Ci piaceva molto Perkins. Era un ottimo chitarrista… ma alla fine si trattava del fatto che Ronnie era inglese".

Il rifiuto ai Lynyrd Skynyrd

Poco più di un anno dopo, Perkins rifiutò un posto nei Lynyrd Skynyrd. "Qualcosa non mi convinceva", disse nel 2022. "Ho rifiutato a dicembre '76 e lo schianto aereo è avvenuto nell'ottobre '77. Ci penso ancora ogni tanto".

L'annuncio della famiglia e il ricordo degli Stones

A dare la notizia della scomparsa è stato il fratello Dale, con un messaggio sui social: "Era unico nel suo genere e gli abbiamo voluto tanto bene". Tra i primi a rendergli omaggio, i Rolling Stones hanno scritto: "È con tristezza che annunciamo la scomparsa di Wayne Perkins. Il suo lavoro su Black and Blue ha contribuito a plasmare uno degli album più sperimentali dei Rolling Stones. Sarà ricordato con affetto".