I Rolling Stones cancellano i piani per un tour nel 2026

Non ci sarà nessun tour dei Rolling Stones nel 2026. La band inglese ha cancellato i piani di una serie di concerti dal vivo negli stadi del Regno Unito e d'Europa per l'anno prossimo. A confermarlo è stato Variety, citando una fonte vicina alla band secondo cui il motivo della decisione sarebbe l'indisponibilità da parte di Keith Richards di portare avanti l'impegno.

Nuovo album in arrivo Per la verità ancora non c'era niente di ufficiale riguardo al tour degli Stones, ma il tastierista turnista Chuck Leavell e un portavoce della band avevano recentemente dichiarato alla stampa britannica che il gruppo ha quasi completato un nuovo album - il secondo con il produttore Andrew Watt - e programmava di portarlo dal vivo in un tour nazionale ed europeo. La notizia era stata confermata anche da Marlon Richards, attore e produttore, figlio del chitarrista, in un'intervista per la nuova edizione di un numero dedicato ai Rolling Stones di Record Collector. "Credo abbiano quasi finito di registrare", aveva detto, aggiungendo che la band stava pensando "a un tour in Europa".