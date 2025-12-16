I Rolling Stones cancellano i piani per un tour nel 2026

Le condizioni di Keith Richards, da tempo affetto da artrite, sarebbero alla base della rinuncia da parte della band, secondo quanto riportato da Variety
Non ci sarà nessun tour dei Rolling Stones nel 2026. La band inglese ha cancellato i piani di una serie di concerti dal vivo negli stadi del Regno Unito e d'Europa per l'anno prossimo. A confermarlo è stato Variety, citando una fonte vicina alla band secondo cui il motivo della decisione sarebbe l'indisponibilità da parte di Keith Richards di portare avanti l'impegno.
Nuovo album in arrivo
Per la verità ancora non c'era niente di ufficiale riguardo al tour degli Stones, ma il tastierista turnista Chuck Leavell e un portavoce della band avevano recentemente dichiarato alla stampa britannica che il gruppo ha quasi completato un nuovo album - il secondo con il produttore Andrew Watt - e programmava di portarlo dal vivo in un tour nazionale ed europeo. La notizia era stata confermata anche da Marlon Richards, attore e produttore, figlio del chitarrista, in un'intervista per la nuova edizione di un numero dedicato ai Rolling Stones di Record Collector. "Credo abbiano quasi finito di registrare", aveva detto, aggiungendo che la band stava pensando "a un tour in Europa".
Lo stato di salute di Keith Richards
Keith Richards, che il 18 dicembre prossimo compirà 82 anni, soffre però da tempo di un'artrite, definita da lui "benigna" ma che lo ha costretto a cambiare il suo modo di suonare. "Quando i componenti della band hanno iniziato a parlare di un nuovo tour "Keith ha detto che non pensava di potersi impegnare e che non era entusiasta di un grande tour negli stadi per oltre quattro mesi", ha spiegato a The Sun un critico musicale americano, rimasto anonimo. Secondo un portavoce "la band aveva in programma di andare in tour all'inizio di quest'anno, ma non è stato possibile. È dura per i loro fan, ma gli Stones torneranno sul palco quando saranno pronti".
