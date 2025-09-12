X Factor 2025, Vicky J. Della Peruta canta “La cura per me” di Giorgia

Potrebbe essere la scelta più coraggiosa di sempre: Vicky, “metà napoletana e metà dominicana”, ha scelto di presentarsi alle Audizioni portando una versione in spagnolo e in napoletano de “La cura per me” di Giorgia. Ecco come è finita

La padrona di casa Giorgia ha inaugurato la nuova stagione accogliendo subito al tavolo la giuria formata dagli affiatatissimi Achille Lauro , Jake La Furia e Paola Iezzi con la new entry Francesco Gabbani . Un mix premiato dagli ascolti: il debutto dello show ha ottenuto in Total Audience una media di 683mila spettatori con il 3,8% di share . Con un ottimo il riscontro sui social: 377mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e 414mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7 , rispettivamente +41% e +33% rispetto a un anno fa, dati che rendono il kickoff di X Factor 2025 il contenuto televisivo in assoluto più commentato nella giornata di ieri.

Potrebbe essere la scelta più coraggiosa di sempre: Vicky J. Della Peruta, 28enne “metà napoletana e metà dominicana”, ha scelto di presentarsi alle Audizioni di X Factor 2025 portando una versione in spagnolo e in napoletano de “La cura per me” di Giorgia, conduttrice del programma. Che guarda e ascolta l’esibizione dal backstage, proprio a due passi da lei. Tra i giudici lo scetticismo iniziale è palese, forse anche naturale, ma quando Vicky inizia a cantare dimostra che l’audacia premia sempre. Così per lei arrivano gli applausi, il passaggio allo step successivo e anche il premio più grande: la sorpresa del duetto con Giorgia.

