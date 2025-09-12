X Factor 2025, Piercesare emoziona i giudici con “Chandelier”. VIDEO

Ieri, giovedì 11 settembre, nella prima puntata di Audizioni tra i tanti gli artisti che, con le loro esibizioni eterogenee, si son fatti conoscere dal pubblico e dai giudici e hanno ottenuto l’accesso al turno successivo ci sono: la 25enne romana Amanda Bottini con un’intensa performance sulle note di “People Help The People” – nella versione di Birdy – che ha convinto tutti e 4 i giudici; il duo di migliori amici Ale Varrone e Giordi, poco più che ventenni della provincia di Cuneo, con il loro graffio country sulle note di “Riptide” di Vance Joy; Vittoria Sofia Donda, 21 anni di Milano, con una versione magnetica di “Fake Plastic Trees” dei Radiohead; il 30enne catanese Giovanni Orofino con la personale reinterpretazione di “Che fantastica storia è la vita” di Antonello Venditti; il 24enne romano Lorenzo Giovanniello e la cifra indie-pop della sua cover di “Completamente” dei Thegiornalisti; Damiano Caddeo, cantautore 27enne di Torino, che ha portato sul palco il suo inedito “Punto”; gli Abat-Jour, eclettica band formata da 5 ventenni della zona di Rieti, che ha reinterpretato “That’s Life” di Frank Sinatra; e ancora, Delia Buglisi, 26 anni di Paternò (Catania), con una versione piano e voce di “Sakura” di Rosalìa; Pietro Cardoni, 24 anni da Bologna, con la sua delicata versione chitarra e voce di “Ritornerai”, di Bruno Lauzi.

Appuntamento settimana prossima, giovedì 18 sempre su Sky e in streaming su NOW.