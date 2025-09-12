X Factor 2025, Piercesare emoziona i giudici con “Chandelier”. VIDEO

X Factor 2025, Piercesare emoziona i giudici con “Chandelier” di Sia. VIDEO
Il 25enne milanese da poco laureato in Finanza, con la sua esibizione sulle note di “Chandelier” di Sia, sul palco delle Audizioni di X Factor 2025 ha conquistato la giuria e non solo. L'esibizione da brivido
Ieri, giovedì 11 settembre, nella prima puntata di Audizioni tra i tanti gli artisti che, con le loro esibizioni eterogenee, si son fatti conoscere dal pubblico e dai giudici e hanno ottenuto l’accesso al turno successivo ci sono: la 25enne romana Amanda Bottini con un’intensa performance sulle note di “People Help The People” – nella versione di Birdy – che ha convinto tutti e 4 i giudici; il duo di migliori amici Ale Varrone e Giordi, poco più che ventenni della provincia di Cuneo, con il loro graffio country sulle note di “Riptide” di Vance Joy; Vittoria Sofia Donda, 21 anni di Milano, con una versione magnetica di “Fake Plastic Trees” dei Radiohead; il 30enne catanese Giovanni Orofino con la personale reinterpretazione di “Che fantastica storia è la vita” di Antonello Venditti; il 24enne romano Lorenzo Giovanniello e la cifra indie-pop della sua cover di “Completamente” dei Thegiornalisti; Damiano Caddeo, cantautore 27enne di Torino, che ha portato sul palco il suo inedito “Punto”; gli Abat-Jour, eclettica band formata da 5 ventenni della zona di Rieti, che ha reinterpretato “That’s Life” di Frank Sinatra; e ancora, Delia Buglisi, 26 anni di Paternò (Catania), con una versione piano e voce di “Sakura” di Rosalìa; Pietro Cardoni, 24 anni da Bologna, con la sua delicata versione chitarra e voce di “Ritornerai”, di Bruno Lauzi.
Appuntamento settimana prossima, giovedì 18 sempre su Sky e in streaming su NOW.
Hanno conquistato i giudici anche il timbro di Francesca Dinale, 24enne della provincia di Vicenza, con la sua cover di “Alfonso” di Levante; l’audacia della 28enne “metà napoletana e metà dominicana” Vicky J. Della Peruta, con la sua versione in spagnolo de “La cura per me” di Giorgia; l’originalità e la potenza vocale di Piercesare Fagioli, 25 anni di Milano, con una applauditissima versione acustica di “Chandelier” di Sia; l’energia dirompente e puramente rock dei Plastic Haze, 4 ragazzi tra i 30 e i 35 anni di Roma, con “Time Is Running Out” dei Muse; l’ironia di Simone Miccinilli, in arte Alteranima, 36enne insospettabile ingegnere elettronico romano, che ha presentato il suo inedito “Pippetta e a nanna”.
Piercesare, neolaureato in Finanza, canta “Chandelier” di Sia e i giudici si emozionano
Come si può rendere ancora più emozionante una hit planetaria? Lo fa vedere (e sentire) Piercesare Fagioli, 25enne milanese da poco laureato in Finanza, con la sua esibizione sulle note di “Chandelier” di Sia sul palco delle Audizioni di X Factor 2025 (ieri la prima puntata su Sky e in streaming su NOW). Estroverso e spontaneo, il giovane nella presentazione racconta di non essere più così tanto portato per il lavoro da ufficio, e crea una performance nella quale mostra tutta la sua potenza vocale con una personalissima versione del brano diventato un successo mondiale nel 2014: qualche lacrima sul volto del giovane ma anche dei giudici, 4 sì e biglietto per i Bootcamp in tasca.
Foto di Virginia Bettoja
