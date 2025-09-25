X Factor 2025, le ultime Audizioni tra falsetti, cover e inediti. FOTO

9/22 Foto di Virginia Bettoja

I Pagoda Universe sono Gioacchino, Gabriele, Gianvito e Davide, arrivano da Alcamo, in provincia di Trapani, e sono un gruppo “diversamente teen” con tanti anni di gavetta alle spalle. Sono anche dei “procrastinatori seriali”, perché da tempo vogliono tentare l’esperienza di X Factor e solo su insistenza delle loro fan (le zie) ora cantano l’inedito Tutto molto bello. “A me il pezzo è piaciuto”, commenta Jake La Furia, che individua meno problematiche rispetto ai colleghi. Per lui, Paola Iezzi e Francesco Gabbani è sì, mentre per Achille Lauro è no

