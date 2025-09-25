Esplora tutte le offerte Sky
X Factor

X Factor 2025, le ultime Audizioni tra falsetti, cover e inediti. FOTO

TV Show fotogallery sky uno
22 foto
Foto di Virginia Bettoja

I giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani tornano a sedersi al tavolo di X Factor 2025 per la terza e ultima parte delle Audizioni. È l’ultima lunga sfilata di aspiranti concorrenti prima del quadro completo sui concorrenti che avanzeranno ai Bootcamp. A sostenere i candidati prima dell’esibizione, nel backstage, Giorgia. XF2025 ti aspetta tutti i giovedì in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW

