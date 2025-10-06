Marco Mengoni, la possibile scaletta dei concerti a Torino

Dopo la doppia data di Torino, Marco Mengoni partirà alla volta di Milano per i quattro appuntamenti all’Unipol Forum. Successivamente, l’artista sarà in concerto a Pesaro, Bologna, Firenze, Eboli e infine Roma
Dopo la data zero alla Prealpi SanBiagio Arena di Conegliano, Marco Mengoni sarà in concerto all’Inalpi Arena di Torino. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle due date del tour della voce di Pronto a correre: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
marco mengoni in concerto a torino, la possibile scaletta
Doppio appuntamento a Torino per Marco Mengoni. Dopo il grande successo registrato con il tour negli stadi, Marco Mengoni ha dato il via alla serie di date nei palazzetti. Dopo la leg italiana, l’artista (FOTO) sarà in concerto anche in Europa fino allo show conclusivo in programma il 10 dicembre a Madrid. Mercoledì 8 e giovedì 9 ottobre il cantautore arriverà sul palco dell’Inalpi Arena, questo l’indirizzo: corso Sebastopoli 123, 10137, Torino. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00.
Al momento la voce di No stress non ha rilasciato comunicazioni sulle scalette delle due serate, attesi i suoi brani più amati. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite alla data zero del tour negli stadi:
- Ti ho voluto bene veramente
- Guerriero
- Sai che
- La valle dei Re
- Black Hole Sun
- Non me ne accorgo
- Tutti hanno paura
- No stress
- Voglio
- Muhammad Ali
- Fuoco di paglia
- Cambia un uomo
- Luce
- Proteggiti da me
- In due minuti
- Un’altra storia
- Tonight
- Hola
- Due vite
- L’essenziale
- Mi fiderò
- La Casa Azul
- Onde
- Un fiore contro il diluvio
- Proibito
- Incenso
- Mandare tutto all’aria
- Pazza musica
- Ma stasera
- Pronto a correre
- Io ti aspetto
- Sto bene al mare
- Esseri umani
Approfondimento
Annalisa e Marco Mengoni, è uscito il duetto Piazza San Marco
Dopo la doppia data di Torino, Marco Mengoni partirà alla volta di Milano per i quattro appuntamenti all’Unipol Forum. Successivamente, l’artista arriverà a Pesaro, Bologna, Firenze, Eboli e infine Roma con i quattro show al Palazzo dello Sport. Ecco il calendario completo:
- 12 ottobre - Milano, Unipol Forum
- 13 ottobre - Milano, Unipol Forum
- 15 ottobre - Milano, Unipol Forum
- 17 ottobre - Milano, Unipol Forum
- 21 ottobre - Pesaro, Vitrifrigo
- 22 ottobre - Pesaro, Vitrifrigo
- 24 ottobre - Bologna, Unipol Arena
- 25 ottobre - Bologna, Unipol Arena
- 28 ottobre - Firenze, Mandela Forum
- 29 ottobre - Firenze, Mandela Forum
- 31 ottobre - Firenze, Mandela Forum
- 2 novembre - Eboli, Palasele
- 4 novembre - Eboli, Palasele
- 5 novembre - Eboli, Palasele
- 8 novembre - Roma, Palazzo dello Sport
- 9 novembre - Roma, Palazzo dello Sport
- 12 novembre - Roma, Palazzo dello Sport
- 13 novembre, Roma - Palazzo dello Sport
Approfondimento
Marco Mengoni e Annalisa insieme nel nuovo singolo Piazza San Marco
Archiviata la leg italiana, Marco Mengoni porterà la sua musica in giro per l’Europa esibendosi a Ginevra, Stoccarda, Düsseldorf, Zurigo, Francoforte, Monaco, Bruxelles, Utrecht, Parigi, Esch-sur-Alzette, Londra e infine Madrid. A inizio settembre il cantautore ha pubblicato il nuovo singolo Piazza San Marco in collaborazione con Annalisa (FOTO).
©Getty
Marco Mengoni a San Siro, le foto del concerto
Domenica 13 luglio Marco Mengoni si è esibito sul palco di San Siro per il primo dei due appuntamenti live previsti nello stadio milanese. Ospiti Frah Quintale, Joan Thiele, Rkomi e Sayf. A ottobre il cantautore tornerà in tour con una serie di date nei palazzetti