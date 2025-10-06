Marco Mengoni, la possibile scaletta dei concerti a Torino

Dopo la doppia data di Torino, Marco Mengoni partirà alla volta di Milano per i quattro appuntamenti all’Unipol Forum. Successivamente, l’artista sarà in concerto a Pesaro, Bologna, Firenze, Eboli e infine Roma

marco mengoni in concerto a torino, la possibile scaletta

Doppio appuntamento a Torino per Marco Mengoni. Dopo il grande successo registrato con il tour negli stadi, Marco Mengoni ha dato il via alla serie di date nei palazzetti. Dopo la leg italiana, l’artista (FOTO) sarà in concerto anche in Europa fino allo show conclusivo in programma il 10 dicembre a Madrid. Mercoledì 8 e giovedì 9 ottobre il cantautore arriverà sul palco dell’Inalpi Arena, questo l’indirizzo: corso Sebastopoli 123, 10137, Torino. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00.

Al momento la voce di No stress non ha rilasciato comunicazioni sulle scalette delle due serate, attesi i suoi brani più amati. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite alla data zero del tour negli stadi:

Ti ho voluto bene veramente

Guerriero

Sai che

La valle dei Re

Black Hole Sun

Non me ne accorgo

Tutti hanno paura

No stress

Voglio

Muhammad Ali

Fuoco di paglia

Cambia un uomo

Luce

Proteggiti da me

In due minuti

Un’altra storia

Tonight

Hola

Due vite

L’essenziale

Mi fiderò

La Casa Azul

Onde

Un fiore contro il diluvio

Proibito

Incenso

Mandare tutto all’aria

Pazza musica

Ma stasera

Pronto a correre

Io ti aspetto

Sto bene al mare

Esseri umani