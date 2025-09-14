Giorgia lancia “Golpe” e chiude il tour alla Reggia di Caserta

Dopo un anno di successi, la cantante romana torna con un nuovo singolo presentato a sorpresa ai Tim Music Awards. Il tour “Come Saprei Live 2025” si conclude con due date alla Reggia di Caserta
Dopo un 2025 da protagonista assoluta tra classifiche, streaming e palcoscenici, Giorgia torna con “Golpe”, il nuovo singolo in uscita venerdì 19 settembre su tutte le piattaforme digitali e in radio. Il brano è stato svelato in anteprima a sorpresa sul palco dei Tim Music Awards, dove l’artista ha emozionato il pubblico con una performance intensa. “Golpe” è una ballata pop d’autore, potente e raffinata, firmata da un team di autori d’eccezione: Edoardo D’Erme, Davide Petrella, Dario Faini, Gaetano Scognamiglio e la stessa Giorgia. La produzione è affidata a Dardust. Il singolo è già disponibile in pre-save qui.
il tour “Come Saprei Live 2025” si chiude a Caserta
Il tour estivo “Come Saprei Live 2025”, dedicato ai trent’anni del celebre brano “Come Saprei”, si avvia alla conclusione con due appuntamenti speciali alla Reggia di Caserta, il 16 e il 26 settembre. Entrambe le date sono già sold out. Sul palco, Giorgia sarà accompagnata da una formazione di musicisti di alto livello: Diana Winter (voce e chitarra), Andrea Faustini (voce), Fabio Visocchi (tastiere), Gianluca Ballarin (piano, tastiere, programmazione e direzione musicale), Mylious Johnson (batteria), Sonny T (basso e chitarra), e un quartetto d’archi composto da Caterina Coco, Alessio Cavalazzi, Matteo Lipari e Valentina Sgarbossa.
Un anno da record e nuovi live nei palasport
Il 2025 ha consacrato Giorgia come una delle voci più amate del panorama italiano. Il singolo “La cura per me” ha ottenuto la certificazione Platino, restando per 12 settimane ai vertici delle classifiche radio e streaming, con oltre 130 milioni di stream globali. È stato il secondo brano più venduto in Italia nel primo semestre dell’anno secondo FIMI, e il suo videoclip è tra i più visti su Vevo. Giorgia è anche l’unica artista donna nella Top 30 degli italiani più ascoltati nel mondo. Dopo “La cura per me”, è tornata in radio con “L’Unica”, altro successo che ha scalato rapidamente le classifiche. E mentre si prepara a tornare live nei palasport da novembre, è tornata alla conduzione di X Factor 2025, dove guida il talent show con il suo stile inconfondibile.
I biglietti sono disponibili su Ticketone e nei circuiti abituali. Info su friendsandpartners.it.
