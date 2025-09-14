Giorgia lancia “Golpe” e chiude il tour alla Reggia di Caserta

Dopo un anno di successi, la cantante romana torna con un nuovo singolo presentato a sorpresa ai Tim Music Awards. Il tour “Come Saprei Live 2025” si conclude con due date alla Reggia di Caserta

Dopo un 2025 da protagonista assoluta tra classifiche, streaming e palcoscenici, Giorgia torna con “Golpe”, il nuovo singolo in uscita venerdì 19 settembre su tutte le piattaforme digitali e in radio. Il brano è stato svelato in anteprima a sorpresa sul palco dei Tim Music Awards, dove l’artista ha emozionato il pubblico con una performance intensa. “Golpe” è una ballata pop d’autore, potente e raffinata, firmata da un team di autori d’eccezione: Edoardo D’Erme, Davide Petrella, Dario Faini, Gaetano Scognamiglio e la stessa Giorgia. La produzione è affidata a Dardust. Il singolo è già disponibile in pre-save qui.

il tour “Come Saprei Live 2025” si chiude a Caserta Il tour estivo “Come Saprei Live 2025”, dedicato ai trent’anni del celebre brano “Come Saprei”, si avvia alla conclusione con due appuntamenti speciali alla Reggia di Caserta, il 16 e il 26 settembre. Entrambe le date sono già sold out. Sul palco, Giorgia sarà accompagnata da una formazione di musicisti di alto livello: Diana Winter (voce e chitarra), Andrea Faustini (voce), Fabio Visocchi (tastiere), Gianluca Ballarin (piano, tastiere, programmazione e direzione musicale), Mylious Johnson (batteria), Sonny T (basso e chitarra), e un quartetto d’archi composto da Caterina Coco, Alessio Cavalazzi, Matteo Lipari e Valentina Sgarbossa.