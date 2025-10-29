Eros Ramazzotti, i duetti nell'album Una storia importante

Il 21 novembre Eros Ramazzotti pubblicherà il nuovo album Una storia importante, che sarà ricco di duetti con artisti italiani e internazionali. Il cantante ha già condiviso su Instagram la tracklist con i nomi dei colleghi e degli amici che lo accompagneranno nella nuova avventura, in arrivo anche nella versione spagnola Una Historia Importante. Eros Ramazzotti canterà il grande successo Un’emozione per sempre con Ultimo (che all’epoca dell’uscita del brano aveva solo sette anni), la relativa versione spagnola Una Emotion Para Siempre con la cantante portoricana Kany García, il brano Otra Como Tu con il cantautore messicano Carín León, la canzone Buona stella con Elisa (già presentata in anteprima ad Amsterdam), il brano Quanto amore sei (con tanto di versione spagnola Cuanto Amor Me Das) con Giorgia, e ancora Se bastasse una canzone (e la versione spagnola Si Bastasen Un Par De Canciones) con Andrea Bocelli, Come nei film con Max Pezzali e Fuego En El Fuego con la cantautrice argentina Lali. Nell’elenco dei duetti non manca neppure l’inedito La mia strada (nella versione spagnola, La Aventura), insieme a Jovanotti. “Eros e io siamo amici e ci vogliamo un gran bene, e non solo, io sono un suo fan da prima che ci conoscessimo di persona”, ha scritto sui social Jovanotti. “Mi piace la sua voce, il suo stile, la sua storia e il suo repertorio con quei gran pezzi che conoscono in tutto il mondo. Quando mi ha chiesto se avevo una canzone nuova per il suo album, mi sono messo al lavoro e ci siamo divertiti a realizzarla nello studio di Michele Canova, che l’ha prodotta. La sentirete, se vi va, dal 21 novembre, quando uscirà questo suo nuovo album che è una festa di amici e colleghi, a rendere omaggio a uno dei più grandi cantanti della musica pop mondiale. Una storia importante, una gran bella storia”. Ai duetti aggiungono inoltre le canzoni “soliste” Domani, Solo insieme a te, Stupide parole romantiche e 5 secondi, mentre ha sollevato un vero e proprio mistero il brano L’aurora che, nella locandina apparsa sui social di Eros Ramazzotti, affianca al titolo una serie di asterischi che nascondono l’identità dell’artista che gli darà voce. Alcuni fan hanno ipotizzato che il cantante misterioso possa essere Laura Pausini, che rientrerebbe perfettamente per numero di lettere nella stringa, mentre altri hanno supposto che si tratti di una star internazionale di origini italiane come Nathy Peluso, Ariana Grande o Alessia Cara. Altri ancora, infine, sperano che al microfono ci sia invece Aurora Ramazzotti, la primogenita di Eros e di Michelle Hunziker, alla quale il cantante aveva originariamente dedicato la canzone.