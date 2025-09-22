Tiziano Ferro e Jovanotti duettano a un matrimonio a Cortona. VIDEO

Il 20 settembre 2025, uno sposalizio in Toscana si è trasformato in un concerto, assumendo i contorni di un evento fuori dal comune. Si tratta delle nozze di Emiliano Segatori, assistente artistico di Jovanotti e collaboratore di lunga data anche di Tiziano Ferro, due artisti che gli hanno regalato fiori d'arancio davvero indimenticabili, duettando assieme per gli sposi e per gli invitati. Inoltre è stato lo stesso Lorenzo Cherubini a officiare il rito civile, indossando la fascia tricolore e guidando la cerimonia

Il 20 settembre 2025, uno sposalizio a Cortona, in Toscana, si è trasformato in un concerto, assumendo i contorni di un evento fuori dal comune. Si tratta delle nozze di Emiliano Segatori e di colei che è diventata sua moglie, ossia Marina.

Segatori è l’assistente artistico di Jovanotti e un collaboratore di lunga data anche di Tiziano Ferro, due artisti che hanno deciso congiuntamente di regalargli fiori d'arancio davvero indimenticabili, duettando assieme per gli sposi e per gli invitati. Inoltre è stato lo stesso Lorenzo Cherubini a officiare il rito civile, indossando la fascia tricolore e guidando la cerimonia grazie a una delega del sindaco Luciano Meoni.

Jovanotti ha fatto da guida a una cerimonia già di per sé fuori dal comune, rendendo l'evento molto partecipato e commovente.

Un momento già significativo, che ha aperto la strada a una festa poi dominata dalla musica.



In fondo a questo articolo potete guardare due dei tanti video che stanno circolando in queste ore sul web con l'esibizione di Jovanotti e Tiziano Ferro al matrimonio a Cortona del loro amico e collaboratore storico Emiliano Segatori.