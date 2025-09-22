Tiziano Ferro e Jovanotti duettano a un matrimonio a Cortona. VIDEO

Tiziano Ferro e Jovanotti duettano a un matrimonio a Cortona. VIDEOMusica Un frame di un video dell'esibizione di Jovanotti e Tiziano Ferro al matrimonio a Cortona (credits: YouTube)
Il 20 settembre 2025, uno sposalizio a Cortona, in Toscana, si è trasformato in un concerto, assumendo i contorni di un evento fuori dal comune. Si tratta delle nozze di Emiliano Segatori e di colei che è diventata sua moglie, ossia Marina.
Segatori è l’assistente artistico di Jovanotti e un collaboratore di lunga data anche di Tiziano Ferro, due artisti che hanno deciso congiuntamente di regalargli fiori d'arancio davvero indimenticabili, duettando assieme per gli sposi e per gli invitati. Inoltre è stato lo stesso Lorenzo Cherubini a officiare il rito civile, indossando la fascia tricolore e guidando la cerimonia grazie a una delega del sindaco Luciano Meoni.
Jovanotti ha fatto da guida a una cerimonia già di per sé fuori dal comune, rendendo l'evento molto partecipato e commovente.
Un momento già significativo, che ha aperto la strada a una festa poi dominata dalla musica.
In fondo a questo articolo potete guardare due dei tanti video che stanno circolando in queste ore sul web con l'esibizione di Jovanotti e Tiziano Ferro al matrimonio a Cortona del loro amico e collaboratore storico Emiliano Segatori.
Il concerto improvvisato con i brani più celebri
Dopo il banchetto, la serata si è trasformata in un vero e proprio spettacolo dal vivo. Jovanotti e Ferro hanno raggiunto il palco, alternandosi tra chitarra e microfono, e hanno proposto alcuni dei brani più rappresentativi delle loro carriere.
Dal primo successo di Ferro, Xdono, a Sere nere, fino a Penso positivo e Ragazzo fortunato, il pubblico degli invitati ha assistito a un duetto inedito e coinvolgente. Non è mancato un omaggio a Raf, altro artista legato alla storia personale dello sposo, assente tuttavia a causa di un impegno in un concerto dedicato a Pino Daniele.
Dalla sala alla rete: la festa continua
La musica non si è fermata con i duetti. Saturnino, storico bassista di Jovanotti, ha preso posto alla consolle improvvisando un dj set che ha fatto ballare gli ospiti fino a tarda sera. Nel frattempo, i video della serata sono stati registrati e condivisi in tempo reale, popolando i social network già nelle ore successive.
Le immagini hanno suscitato grande curiosità e molti commenti ironici, tra cui quello di chi ha chiesto scherzosamente: “Ma quanto costa averli come cantanti al matrimonio?”.
Due giganti della musica italiana
L’appuntamento di Cortona si inserisce in fasi differenti dei percorsi dei due artisti. Tiziano Ferro è tornato di recente con il brano Cuore rotto e con un tour negli stadi che sta registrando grande successo.
Jovanotti, invece, dopo una serie di concerti nei palazzetti, non ha ancora annunciato quali saranno le novità previste per il 2026. Un incontro tra due protagonisti della musica italiana che, per una sera, hanno messo il loro talento al servizio di un amico, regalando agli invitati un’esperienza irripetibile.
Di seguito trovate due video con l'esibizione di Jovanotti e Tiziano Ferro al matrimonio a Cortona del loro amico e collaboratore storico Emiliano Segatori.
