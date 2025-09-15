Tiziano Ferro torna in concerto, le date del tour negli stadi

Il 30 maggio 2026 il cantautore darà il via alla nuova tournée dal palco dello stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro. Previsti dieci appuntamenti negli stadi italiani
Tiziano Ferro tornerà in concerto negli stadi. Fresco del successo del nuovo singolo Cuore rotto, il cantautore ha annunciato dieci appuntamenti live in Italia. La vendita generale dei biglietti partirà venerdì 19 settembre alle ore 12.00.
tiziano ferro, il tour negli stadi
Il 30 maggio del prossimo anno Tiziano Ferro darà il via alla nuova tournée dal palco dello stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro. Successivamente, il cantautore toccherà Milano, Torino, Bologna, Padova, Napoli, Roma, Ancona, Bari e infine Messina per l’appuntamento conclusivo del 12 luglio allo stadio San Filippo. Ecco il calendario completo del tour 2026:
- 30 maggio 2026, LIGNANO – Stadio Teghil
- 6 giugno 2026, MILANO – Stadio San Siro
- 10 giugno 2026, TORINO – Allianz Stadium
- 14 giugno 2026, BOLOGNA – Stadio Dall’Ara
- 18 giugno 2026, PADOVA – Stadio Euganeo
- 23 giugno 2026, NAPOLI – Stadio Diego Armando Maradona
- 27 giugno 2026, ROMA – Stadio Olimpico
- 3 luglio 2026, ANCONA – Stadio Del Conero
- 8 luglio 2026, BARI – Stadio San Nicola
- 12 luglio 2026, MESSINA – Stadio San Filippo
Il 5 settembre Tiziano Ferro ha fatto il suo atteso ritorno con il brano Cuore rotto, arrivato al primo posto della classifica Earone. In occasione dell’uscita della canzone, l’artista ha raccontato: “Ho scritto Cuore Rotto un giorno in cui gli amici mi avevano convinto ad andare via da Los Angeles per staccare un po’ la testa da tutto quello che stava accadendo. Sono salito nella mia camera di hotel con l’idea di scendere pochi minuti dopo per andare a cena ma nel silenzio di quella stanza vuota sono stato assalito da quello che sarebbe poi diventato il primo provino di Cuore rotto. Il testo e la musica mi sono venuti fuori di getto e non ho potuto fare altro che annullare tutti gli impegni e rimanere lì a scrivere. Sentivo che altrimenti avrei perso quel momento e non avrei mai saputo ritrovare quelle parole”
Tiziano Ferro ha aggiunto: “Cuore rotto è una di quelle canzoni che non scrivi, che non decidi di scrivere. Sono quelle canzoni che si scrivono un po' da sole, tu stai lì seduto, le accogli e lasci loro fare quello che devono fare, cioè, raccontare un pezzo di storia. Cuore rotto non sono io adesso, Cuore rotto non sono io nel futuro, Cuore rotto ero io nel momento in cui l’ho scritta. La caratteristica di queste canzoni è che sono delle vere e proprie radiografie, è l'autenticità massima”.
Tiziano Ferro è tra gli artisti italiani più famosi al mondo, tra i suoi album ricordiamo 111, Nessuno è solo e L’amore è una cosa semplice. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Xdono, Sere nere, Ti scatterò una foto, E Raffaella è mia, Alla mia età e La differenza tra me e te. Spazio anche alle collaborazioni: da Feeling con Elodie (FOTO) a Il conforto con Carmen Consoli.
