Tiziano Ferro annuncia il singolo Cuore Rotto: testo e significato

Tiziano Ferro annuncia il nuovo singolo Cuore Rotto: testo e significatoMusica
Il brano segna l’inizio della seconda fase della carriera dell'artista originario di Latina, che dopo oltre vent'anni cambia sia management che etichetta discografica
L'attesa è terminata perché tre anni dopo il suo ultimo album, Il Mondo è Nostro pubblicato nel novembre 2022 e dopo un lungo periodo di silenzio e assenza dai social, Tiziano Ferro torna con Cuore Rotto. Un nuovo brano, scritto da Tiziano stesso e prodotto da Marz, Zef e Marco Sonzini, che segna l’inizio della seconda fase della carriera di Ferro che dopo oltre vent'anni cambia sia management che etichetta discografica. Cuore Rotto dunque ufficializza da una parte la collaborazione con Paola Zukar e la sua Big Picture Management e dall’altra la firma con l’etichetta discografica Sugar Music e il rinnovo editoriale con Sugar Music Publishing.
IL SIGNIFICATO DI CUORE ROTTO
Con queste parole Tiziano Ferro spiega il senso del suo nuovo brano: "Ho scritto Cuore Rotto un giorno in cui gli amici mi avevano convinto ad andare via da Los Angeles per staccare un po’ la testa da tutto quello che stava accadendo. Sono salito nella mia camera di hotel con l’idea di scendere pochi minuti dopo per andare a cena ma nel silenzio di quella stanza vuota sono stato assalito da quello che sarebbe poi diventato il primo provino di Cuore Rotto. Il testo e la musica mi sono venuti fuori di getto e non ho potuto fare altro che annullare tutti gli impegni e rimanere lì a scrivere. Sentivo che altrimenti avrei perso quel momento e non avrei mai saputo ritrovare quelle parole. Tornato a casa ho raggiunto Marco Sonzini in studio e abbiamo lavorato al primo demo di Cuore Rotto".
Approfondimento
Olly davanti a 34mila fan annuncia le sue prime due date a Genova
CUORE ROTTO, IL TESTO
Avevo bisogno di te
Come un angelo bianco
Come vergine un santo
Come chi non ha fede
Però ti ho perso perché
Iniziammo male ma finimmo pure peggio
Era lui il nemico era l’oltraggio ci prendeva e ci buttava
E lo dicevo sempre guarda che qui prima o poi qualcuno muore
È per colpa del
Sì per colpa del
Questa è una canzone
La più triste che ho scritto
Questo invece è il suono del mio cuore rotto che fa
Che fa
Questa è la ragione per cui ho rotto tutto
Questo invece è il suono di un amore distrutto che fa
Che fa
E l’ho scritta per noi
E l’ho scritta per
E l’ho scritta per chiunque voglia perdersi e non trovarsi mai
E l’ho scritta perché non ne potevo più
E l’ho scritta perché gli errori ed il rancore
Da adesso ci faranno ballare
Questa è una canzone
La più triste che ho scritto
Questo invece è il suono del mio cuore rotto che fa
Che fa
Questa è la ragione per cui ho rotto tutto
Questo invece è il suono di un amore distrutto che fa
Che fa
E l’ho scritta per noi
E l’ho scritta per
E l’ho scritta perché non credo più alla vita
Adesso che la nostra è finita
Questa è una canzone
La più triste che ho scritto
Questo invece è il suono del mio cuore rotto che fa
Che fa
Questa è la ragione per cui ho rotto tutto
Questo invece è il suono di un amore distrutto che fa
Che fa
E l’ho scritta per me
Sì l’ho scritta per me
L’ho scritta solo per me
E l’ho scritta per….
Approfondimento
Polignano a Mare omaggia Modugno con Rubino, Capossela e La Niña
"Singolarmente", i 14 singoli usciti e da non perdere
Voglio andare a vivere al mare dei Soloperisoci con quel suo senso di libertà è il singolo più coinvolgente di agosto. Una segnalazione speciale, poi, per Sir Joemario, Rosita Brucoli, Fenice e Chiara Clay. Tolto il duo romano tutti gli altri brani, scelti tra circa 150 ascolti, sono al secondo posto a pari merito SELEZIONE DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO