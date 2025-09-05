Tiziano Ferro annuncia il singolo Cuore Rotto: testo e significato

Con queste parole Tiziano Ferro spiega il senso del suo nuovo brano: "Ho scritto Cuore Rotto un giorno in cui gli amici mi avevano convinto ad andare via da Los Angeles per staccare un po’ la testa da tutto quello che stava accadendo. Sono salito nella mia camera di hotel con l’idea di scendere pochi minuti dopo per andare a cena ma nel silenzio di quella stanza vuota sono stato assalito da quello che sarebbe poi diventato il primo provino di Cuore Rotto . Il testo e la musica mi sono venuti fuori di getto e non ho potuto fare altro che annullare tutti gli impegni e rimanere lì a scrivere. Sentivo che altrimenti avrei perso quel momento e non avrei mai saputo ritrovare quelle parole. Tornato a casa ho raggiunto Marco Sonzini in studio e abbiamo lavorato al primo demo di Cuore Rotto ".

CUORE ROTTO, IL TESTO

Avevo bisogno di te

Come un angelo bianco

Come vergine un santo

Come chi non ha fede

Però ti ho perso perché

Iniziammo male ma finimmo pure peggio

Era lui il nemico era l’oltraggio ci prendeva e ci buttava

E lo dicevo sempre guarda che qui prima o poi qualcuno muore

È per colpa del

Sì per colpa del



Questa è una canzone

La più triste che ho scritto

Questo invece è il suono del mio cuore rotto che fa

Che fa

Questa è la ragione per cui ho rotto tutto

Questo invece è il suono di un amore distrutto che fa

Che fa

E l’ho scritta per noi

E l’ho scritta per



E l’ho scritta per chiunque voglia perdersi e non trovarsi mai

E l’ho scritta perché non ne potevo più

E l’ho scritta perché gli errori ed il rancore

Da adesso ci faranno ballare



Questa è una canzone

La più triste che ho scritto

Questo invece è il suono del mio cuore rotto che fa

Che fa

Questa è la ragione per cui ho rotto tutto

Questo invece è il suono di un amore distrutto che fa

Che fa

E l’ho scritta per noi

E l’ho scritta per



E l’ho scritta perché non credo più alla vita

Adesso che la nostra è finita



Questa è una canzone

La più triste che ho scritto

Questo invece è il suono del mio cuore rotto che fa

Che fa

Questa è la ragione per cui ho rotto tutto

Questo invece è il suono di un amore distrutto che fa

Che fa



E l’ho scritta per me

Sì l’ho scritta per me

L’ho scritta solo per me



E l’ho scritta per….