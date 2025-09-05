Tiziano Ferro annuncia il singolo Cuore Rotto: testo e significato

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Speciale Mostra del Cinema di Venezia
Arrow-link
Arrow-link

Tiziano Ferro annuncia il nuovo singolo Cuore Rotto: testo e significato

Musica
Credit Andrea Bianchera

Il brano segna l’inizio della seconda fase della carriera dell'artista originario di Latina, che dopo oltre vent'anni cambia sia management che etichetta discografica

L'attesa è terminata perché tre anni dopo il suo ultimo album, Il Mondo è Nostro pubblicato nel novembre 2022 e dopo un lungo periodo di silenzio e assenza dai social, Tiziano Ferro torna con Cuore Rotto. Un nuovo brano, scritto da Tiziano stesso e prodotto da Marz, Zef e Marco Sonzini, che segna l’inizio della seconda fase della carriera di Ferro che dopo oltre vent'anni cambia sia management che etichetta discografica. Cuore Rotto dunque ufficializza da una parte la collaborazione con Paola Zukar e la sua Big Picture Management e dall’altra la firma con l’etichetta discografica Sugar Music e il rinnovo editoriale con Sugar Music Publishing.

IL SIGNIFICATO DI CUORE ROTTO

Con queste parole Tiziano Ferro spiega il senso del suo nuovo brano: "Ho scritto Cuore Rotto un giorno in cui gli amici mi avevano convinto ad andare via da Los Angeles per staccare un po’ la testa da tutto quello che stava accadendo. Sono salito nella mia camera di hotel con l’idea di scendere pochi minuti dopo per andare a cena ma nel silenzio di quella stanza vuota sono stato assalito da quello che sarebbe poi diventato il primo provino di Cuore Rotto. Il testo e la musica mi sono venuti fuori di getto e non ho potuto fare altro che annullare tutti gli impegni e rimanere lì a scrivere. Sentivo che altrimenti avrei perso quel momento e non avrei mai saputo ritrovare quelle parole. Tornato a casa ho raggiunto Marco Sonzini in studio e abbiamo lavorato al primo demo di Cuore Rotto".

Approfondimento

Olly davanti a 34mila fan annuncia le sue prime due date a Genova

CUORE ROTTO, IL TESTO

Avevo bisogno di te 

Come un angelo bianco 
Come vergine un santo 
Come chi non ha fede 
Però ti ho perso perché 
Iniziammo male ma finimmo pure peggio 
Era lui il nemico era l’oltraggio ci prendeva e ci buttava 
E lo dicevo sempre guarda che qui prima o poi qualcuno muore 
È per colpa del 
Sì per colpa del 
 
Questa è una canzone 
La più triste che ho scritto 
Questo invece è il suono del mio cuore rotto che fa 
Che fa 
Questa è la ragione per cui ho rotto tutto 
Questo invece è il suono di un amore distrutto che fa 
Che fa 
E l’ho scritta per noi 
E l’ho scritta per 
 
E l’ho scritta per chiunque voglia perdersi e non trovarsi mai 
E l’ho scritta perché non ne potevo più 
E l’ho scritta perché gli errori ed il rancore 
Da adesso ci faranno ballare 
 
Questa è una canzone 
La più triste che ho scritto 
Questo invece è il suono del mio cuore rotto che fa 
Che fa 
Questa è la ragione per cui ho rotto tutto 
Questo invece è il suono di un amore distrutto che fa 
Che fa 
E l’ho scritta per noi 
E l’ho scritta per 
 
E l’ho scritta perché non credo più alla vita  
Adesso che la nostra è finita 
 
Questa è una canzone 
La più triste che ho scritto 
Questo invece è il suono del mio cuore rotto che fa 
Che fa 
Questa è la ragione per cui ho rotto tutto 
Questo invece è il suono di un amore distrutto che fa 
Che fa 
 
E l’ho scritta per me 
Sì l’ho scritta per me 
L’ho scritta solo per me 
 
E l’ho scritta per….

Approfondimento

Polignano a Mare omaggia Modugno con Rubino, Capossela e La Niña
FOTOGALLERY

1/13
Musica

"Singolarmente", i 14 singoli usciti e da non perdere

Voglio andare a vivere al mare dei Soloperisoci con quel suo senso di libertà è il singolo più coinvolgente di agosto. Una segnalazione speciale, poi, per Sir Joemario, Rosita Brucoli, Fenice e Chiara Clay. Tolto il duo romano tutti gli altri brani, scelti tra circa 150 ascolti, sono al secondo posto a pari merito SELEZIONE DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Fred Again...in tour in Italia, sold out e show "the place to be"

Valentina Clemente

Mostra del Cinema di Venezia, i film e gli ospiti di oggi in diretta

live Cinema

In Concorso l'ultimo dei cinque film italiani è Un film fatto per bene di Franco...

Tiziano Ferro annuncia il singolo Cuore Rotto: testo e significato

Musica

Il brano segna l’inizio della seconda fase della carriera dell'artista originario di Latina, che...

Mostra del Cinema di Venezia, i film e gli ospiti del giorno 9. VIDEO

Cinema

La Biennale ha ricordato lo stilista, morto oggi all'età di 91 anni. I Carabinieri hanno fermato...

Elisa, tra colpa e perdono. Recensione del film in gara a Venezia 82

Paolo Nizza

Spettacolo: Per te