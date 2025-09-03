Olly davanti a 34mila fan annuncia il suo primo stadio a Genova

Quando la festa si avvicinava al gran finale, ecco la notizia che inorgoglisce una città: Olly , nella prima delle sue due serate milanesi all'Ippodromo, davanti a 34mila persone, annuncia una data nella sua città, Genova , all'ombra di quella Gradinata Sud che a lungo ha frequentato da tifoso della Sampdoria: Federico Olivieri ha deciso di dare respiro a quella Balorda Nostalgia col progetto Tutti a casa , un appuntamento live che sa di straordinario; infatti Olly terrà un concerto il prossimo 18 giugno 2026 allo stadio Luigi Ferraris di Genova che riapre eccezionalmente le sue porte alla musica proprio per questo ragazzo, la sua band e la sua gente a 21 anni dall’ultimo concerto che si è svolto nella venue, tenuto da Vasco Rossi . Un evento, Tutti a casa che, già dal titolo, racconta del legame stretto di Federico con la sua città e le sue radici, della voglia di condividere con Genova l’energia, la potenza e il senso di condivisione che i suoi live sprigionano. I biglietti per questo live, prodotto e organizzato da Magellano Concerti , sono già disponibili. E' stato, questo annuncio, la grande sorpresa del primo dei due live che il cantautore genovese ha programmato all'Ippodromo di Milano: 34mila fan per sera coi biglietti evaporati in pochi minuti. Ho visto il primo, il 2 settembre, il prossimo è il 4 sempre di settembre.

TRA DEPRESSO FORTUNATO E BALORDA NOSTALGIA E' TUTTA VITA!

Un concerto di Olly è Tutta Vita. Federico col suo brano estivo Depresso Fortunato, che saggiamente ha proposto dopo il momento acustico, ha esaltato l'ironia di una generazione attraverso un testo di matrice gaberiana. Col suo fraseggio Federico si fa erede e custode della tradizione del teatro canzone. Il palco è sterminato, la predominanza di immagini in bianco e nero, sottolineano la melanconia ruvida del popolo ligure. Anche la luna sbircia a metà. Lui ha lo stupore negli occhi che diventa dolore quando esprime la solidarietà per Gaza. E' di poche parole, la folla festante dirimpetto a lui sembra lo intimidisca, ma dopo una manciata di minuti come un direttore d'orchestra navigato, si fa narratore di emozioni e umanità. Lo accompagna una superband che ha come punta di diamante Jvly, da sempre al fianco di Federico. Ospiti della serata una trascinante Emma ed Enrico Nigiotti. Dopo una intro strumentale morriconiana il viaggio parte con E' Festa. E' qualcosa di più di un live, è una esperienza: Olly declina la sua storia artistica e incanta il pubblico con brani quali Bianca, Una Vita, Ho Voglia di te e La Lavatrice si è Rotta. Per citare un suo pezzo, il pubblico lo accompagna A Squarciagola. Nella seconda parte arrivano Depresso Fortunato, il nuovo singolo Questa Domenica, e "la mia canzone che ha cambiato tutto": si tratta di Balorda Nostalgia con la quale ha vinto l'ultimo Festival di Sanremo. L'annuncio del concerto al Luigi Ferraris è accolto con un boato, come un gol segnato sotto la Gradinata Sud, anima del popolo blucerchiato del quale Federico fa parte e che all'Ippodromo non ha mai cessato di sventolare sciarpe e maglie. La serata termina con Devastante e Meno male che c'è il Mare e si torna a casa felici perché con Olly è (sempre) tutta vita!