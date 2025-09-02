RTL 102.5 Power Hits Estate 2025, vince Alfa. Le nostre pagelle

Introduzione
Alfa è il signore dell'estate 2025. La sua A Me Mi Piace, condivisa con Manu Chao, è la canzone che ha conquistato i Power Hits Estate 2025. ma non finisce qui, c'è un secondo riconoscimento per il cantautore di Genova ed è quello RTL 102.5 Power Hits Estate 2025 - PMI che viene assegnato al singolo indipendente più suonato dalle radio nel periodo 23 giugno 2025 - 29 agosto 2025. Ma sarebbe riduttivo e ingiusto concentrarci solo sulla serata all'Arena di Verona. Andrea De Filippi ha costruito il suo successo con un percorso credibile e concreto. La regia di Claudio Ferrante e del suo team di Artist First sono il motore di un viaggio iniziato ben prima del Festival di Sanremo 2024, quando con Vai!, un brano country dissonante dal suo precedente percorso più Pop, ha mostrato un artista poliedrico e coraggioso, capace di uscire dalla confort zone in un teatro, l'Ariston appunto, dove gli artisti stanno ben asserragliati nella loro roccaforte artistica. Alfa è uomo di mare e dunque segue la stella polare e non la bussola, doma i venti con la sua chitarra colorata, accarezza i cuori. Piace a tutti, è un artista che generazionale, nel senso che racconta una generazione, e intergenerazionale nel senso che il suo pubblico va da zero a cento anni. Ora lo attende il tour all'estero e poi torna nei palazzetti. Il suo album si intitola Non so chi ha creato il mondo ma so che era Innamorato: io credo che a creare il mondo abbia contribuito anche lui per il senso di innamoramento che dona ogni volta che sale su un palco. VOTO 10 con LODE al CUBO. Riconoscimenti anche per Anna, Lazza, Patty Pravo mentre il brano più suonato è Nel Blu dipinto di Blu di Domenico Modugno.
Quello che devi sapere
BRESH - VOTO 7/8
Serata di platino per l'artista genovese. Il suo sorriso melanconico cela una serenità d'animo speciale. E' il filosofo della nuova scuola genovese. Avrei voluto averlo come compagno di banco nonostante l'avversità di fede calcistica.
CLARA - VOTO 7/8
Fa surf sulla tenerezza. Consapevole di una voce unica, racconta attraverso la sua musica che le Scelte Stupide possono essere vincenti. C'era una volta un diamante grezzo, oggi c'è una giovane artista che declina i sentimenti in modo intergenerazionale.
DARDUST - VOTO 8
Dario fa rima con poesia. E' un poeta, è la musica che entra nell'anima e la trasforma in carezza. Lo seguo da anni e per me è un viaggio nuovo ogni volta che lo ascolto. Tramonto e alba. E' l'Eugenio Montale della fantasia sonoro. Andrebbe clonato.
ELODIE - VOTO 7
Uno sguardo che fa evaporare le nuvole. L'Arena, nella notte dei Power Hits Estate 2025, è gonfia di pioggia ma quando lei appare c'è l'arcobaleno. Coraggiosa, sfidante, intrigante sa trasformare in quotidianità quella che pare eccezionalità. E' oltre.
FRANCESCO GABBANI - VOTO 8/9
La filosofia che si fonde con le sette note. Una voce regina come quella di Farinelli e una armonia che va da Bach a Verdi fino alla dodecafonia di Berio. Come per Alda ci sono un pensiero e una progettualità che sono un viaggio. E' l'isola ferdinandea del cantautorato: anche quando non si vede...c'è!
GIGI D'ALESSIO - VOTO 7
Corroso dalla pioggia non perde il sorriso. D'altra parte la sua è una natura da incantatore, è la Napoli da esportazione, è la storia di un uomo che non vede alcun tramonto nel suo orizzonte. Abbraccia il suo pubblico con la serenità di chi sa essere accogliente.
LUCIO CORSI - VOTO 9
Non ci sono parole per incorniciare il menestrello toscano. Sembra un estraneo nei meandri dell'Arena ma quando sale sul palco e la sua voce e la sua musica decollano è come Ali Babà sul tappeto magico. E noi alziamo lo sguardo e ci perdiamo nelle sue narrazioni fatte di quotidianità e vita vissuta.
ROSE VILLAIN - VOTO 7+
La fata turchina della musica rende magica la notte in Arena. Ha la dolcezza di Gina Lollobrigida e la bellezza della bondiana Raquel Welch. Alza il ritmo, il pubblico batte il tempo, la notte allarga il sorriso. Che altro aggiungere? Debordante!
SERENA BRANCALE - VOTO 8
Travolgente, esuberante, carnale. Carlo Avarello, suo manager, la osserva con tenerezza. Questa artista unica conquista la folla con voce e movimenti, con passionalità e passione. E' una sfida mantenere il suo ritmo, ma chi non vorrebbe perdersi in cotanta voluttà artistica?
TANANAI - VOTO 7
attraverso la voce di questo artista che ha fatto della sua vita una narrazione. Nonostante sia zuppo non nega una foto e un sorriso a nessuno. Un signore.
TREDICI PIETRO - VOTO 7/8
Non vedo un nuovo '68 alle porte mi aveva raccontato quando abbiamo parlato del suo album Non Guardare Giù. E allora il Sessantotto se lo è costruito con la sua musica. Pietro è un rivoluzionario, la musica la tesse come un tappeto persiano e poi invita la gente a sdraiarcisi per vedere il mondo dal basso in alto e entrare in sintonia con l'universo.
GIORGIA - VOTO 9
E' da poco scollinata la metà del pomeriggio quando arrivo in Arena. C'è confusione. La gente che da ore si è appostata dietro le transenne è in fermento. Che accade? Semplice, lo straordinario diventa ordinario: Giorgia rallenta la sua partenza per incontrare i fan. Una artista e una donna speciale. Dopo un tale gesto d'amore sul palco avrebbe anche potuto cantare l'elenco del telefono.
MARCO MENGONI - VOTO 8
Gioca un altro campionato. Dopo avere domato gli stadi doma l'Arena di Verona e la pioggia. Non era previsto, è stato una sorpresa last minute e come l'inatteso scombussola le regole perché la sua apparizione ha una qualcosa di mistico, di divino. Ma non è una novità