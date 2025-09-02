RTL 102.5 Power Hits Estate 2025, vince Alfa. Le nostre pagelle

Introduzione

Alfa è il signore dell'estate 2025. La sua A Me Mi Piace, condivisa con Manu Chao, è la canzone che ha conquistato i Power Hits Estate 2025. ma non finisce qui, c'è un secondo riconoscimento per il cantautore di Genova ed è quello RTL 102.5 Power Hits Estate 2025 - PMI che viene assegnato al singolo indipendente più suonato dalle radio nel periodo 23 giugno 2025 - 29 agosto 2025. Ma sarebbe riduttivo e ingiusto concentrarci solo sulla serata all'Arena di Verona. Andrea De Filippi ha costruito il suo successo con un percorso credibile e concreto. La regia di Claudio Ferrante e del suo team di Artist First sono il motore di un viaggio iniziato ben prima del Festival di Sanremo 2024, quando con Vai!, un brano country dissonante dal suo precedente percorso più Pop, ha mostrato un artista poliedrico e coraggioso, capace di uscire dalla confort zone in un teatro, l'Ariston appunto, dove gli artisti stanno ben asserragliati nella loro roccaforte artistica. Alfa è uomo di mare e dunque segue la stella polare e non la bussola, doma i venti con la sua chitarra colorata, accarezza i cuori. Piace a tutti, è un artista che generazionale, nel senso che racconta una generazione, e intergenerazionale nel senso che il suo pubblico va da zero a cento anni. Ora lo attende il tour all'estero e poi torna nei palazzetti. Il suo album si intitola Non so chi ha creato il mondo ma so che era Innamorato: io credo che a creare il mondo abbia contribuito anche lui per il senso di innamoramento che dona ogni volta che sale su un palco. VOTO 10 con LODE al CUBO. Riconoscimenti anche per Anna, Lazza, Patty Pravo mentre il brano più suonato è Nel Blu dipinto di Blu di Domenico Modugno.