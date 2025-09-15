Max Pezzali canta Leggero, sarà nell'album tributo di Ligabue

Approfondimenti

Compie oggi 57 anni, nato com’è il 14 novembre 1967 nella sua Pavia, città che fa da scenario (e, anzi, diventa anche una sorta di co-protagonista) della serie Sky Original che racconta la nascita e l'ascesa del mitico duo (in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW). Ecco la storia, foto per foto, del cantautore, scrittore e attore italiano noto come frontman e cantante di quel mitico gruppo fondato insieme all'amico Mauro Repetto nel 1988, e poi diventato solista dopo lo scioglimento definitivo degli 883