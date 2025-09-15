Max Pezzali canta Leggero, sarà nell'album tributo di Ligabue

Dopo il successo degli show a Campovolo e alla Reggia di Caserta, Luciano Ligabue ha annunciato due nuovi appuntamenti per il prossimo anno: il 12 giugno allo stadio Olimpico di Roma e il 20 giugno allo stadio San Siro di Milano
Venerdì 12 settembre Max Pezzali è stato ospite della prima serata dei Tim Music Awards (FOTO) esibendosi con Leggero di Luciano Ligabue. La nuova versione della canzone sarà inclusa nell’album Buon Compleanno Elvis Covered in uscita prossimamente. La rockstar di Correggio ha condiviso un momento dell’esibizione sul suo profilo Instagram.
Luciano Ligabue ha annunciato l’uscita di Buon Compleanno Elvis Covered, una nuova versione dell’iconico album contenente omaggi di alcuni protagonisti della scena discografica. Come annunciato sul palco dell’Arena di Verona in occasione della seconda serata dei Tim Music Awards 2025, il disco includerà anche Leggero eseguito da Max Pezzali. Il cantante di Grazie mille si è esibito con il brano sotto lo sguardo di Luciano Ligabue. Al momento nessuna notizia sulla possibile data di uscita del progetto.
Luciano Ligabue (FOTO) ha rilanciato un frammento della performance sul profilo Instagram che conta più di 900.000 follower che seguono quotidianamente la sua vita.
Dopo il successo degli show a Campovolo e alla Reggia di Caserta, Luciano Ligabue ha annunciato due nuovi appuntamenti per il prossimo anno: il 12 giugno allo stadio Olimpico di Roma e il 20 giugno allo stadio San Siro di Milano. Inoltre, l’artista porterà la sua musica in giro per l’Europa con otto imperdibili show. Ecco il calendario completo degli spettacoli:
- 1° maggio, Barcellona – Razzmatazz
- 2 maggio, Madrid – Sala Riviera
- 8 maggio, Parigi – Olympia
- 9 maggio, Londra - 02 SHEPHERD'S BUSH
- 11 maggio, Utrecht - Tivolivredenburg Ronda
- 12 maggio, Bruxelles – Cirque Royal
- 14 maggio, Lussemburgo – Rockhal
- 16 maggio, Zurigo – The Hall
Numerosi appuntamenti live in arrivo anche per Max Pezzali (FOTO). Infatti, il prossimo anno il cantautore tornerà in concerto negli stadi con una tournée che sta già registrando numerosi sold out. L'artista ha raccontato: "Faremo uno show completamente nuovo che abbiamo chiamato 'Gli anni d’oro' e che mi esalta non poco". Queste le date del tour:
- 7 giugno 2026 - Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro
- 13 giugno 2026 - Allianz Stadium di Torino
- 14 giugno 2026 - Allianz Stadium di Torino
- 19 giugno 2026 - Stadio Maradona di Napoli
- 23 giugno 2026 - Stadio Olimpico di Roma
- 24 giugno 2026 - Stadio Olimpico di Roma
- 27 giugno 2026 - Stadio Dall'Ara di Bologna
- 28 giugno 2026 - Stadio Dall'Ara di Bologna
- 1 luglio 2026 - Stadio F. Scoglio di Messina
- 2 luglio 2026 - Stadio F. Scoglio di Messina
- 5 luglio 2026 - Stadio San Nicola di Bari
- 8 luglio 2026 - Stadio Euganeo di Padova
- 9 luglio 2026 - Stadio Euganeo di Padova
- 11 luglio 2026 - Stadio San Siro di Milano
- 12 luglio 2026 - Stadio San Siro di Milano
