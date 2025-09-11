Max Pezzali raddoppia gli stadi: nuove date per il tour Gli anni d’oro

Max Pezzali raddoppia gli stadi: nuove date per Forever - Gli anni d’oro, il tour del 2026Musica
Nuove date negli stadi a Torino, Bologna, Messina e Padova per il viaggio nella musica del cantautore leader degli 883 tra i grandi successi che hanno segnato intere generazioni
Con un video in bianco e nero in stile “Lascia o raddoppia”, Max raddoppia eccome. Con un countdown su Instagram che portava dritto alle 14 di oggi giovedi 11 settembre il cantante leader degli 883 ha annunciato puntualissimo il raddoppio di alcune date degli stadi nel tour Forever - Gli anni d’oro che si terrà nell’estate 2026. Alle date già previste Max raddopera i concerti a: Torino (Allianz Stadium - 14 giugno), Bologna (Stadio Dall’Ara – 28 giugno), Messina (Stadio Franco Scoglio – 2 luglio), Padova (Stadio Euganeo – 9 luglio).
Sono invece già sold out le date a Lignano Sabbiadoro e Torino.
Le nuove date:
14 giugno 2026 - Torino, Allianz Stadium
28 giugno 2026 - Bologna, Stadio Dall’Ara
2 luglio 2026 - Messina, Stadio San Filippo
9 luglio 2026 - Padova, Stadio Euganeo
Il calendario completo di “Max Forever – Gli anni d’oro”:
7 giugno 2026 - Lignano, Stadio Teghil
13, 14 giugno 2026 - Torino, Allianz Stadium
19 giugno 2026 - Napoli, Stadio Maradona
23, 24 giugno 2026 - Roma, Stadio Olimpico
27, 28 giugno 2026 - Bologna, Stadio Dall'Ara
1, 2 luglio 2026 - Messina, Stadio F. Scoglio
5 luglio 2026 - Bari, Stadio San Nicola
8, 9 luglio 2026 - Padova, Stadio Euganeo
11, 12 luglio 2026 - Milano, Stadio San Siro
Biglietti in vendita dalle ore 14 di domani 12 settembre.