Max Pezzali raddoppia gli stadi: nuove date per il tour Gli anni d’oro

Max Pezzali raddoppia gli stadi: nuove date per Forever - Gli anni d’oro, il tour del 2026

Musica
©Getty

Nuove date negli stadi a Torino, Bologna, Messina e Padova per il viaggio nella musica del cantautore leader degli 883 tra i grandi successi che hanno segnato intere generazioni

Con un video in bianco e nero in stile “Lascia o raddoppia”, Max raddoppia eccome. Con un countdown su Instagram che portava dritto alle 14 di oggi giovedi 11 settembre il cantante leader degli 883 ha annunciato puntualissimo il raddoppio di alcune date degli stadi nel tour Forever - Gli anni d’oro che si terrà nell’estate 2026. Alle date già previste Max raddopera i concerti a: Torino (Allianz Stadium - 14 giugno), Bologna (Stadio Dall’Ara – 28 giugno), Messina (Stadio Franco Scoglio – 2 luglio), Padova (Stadio Euganeo – 9 luglio).

Sono invece già sold out le date a Lignano Sabbiadoro Torino

Le nuove date:

14 giugno 2026 - Torino, Allianz Stadium

28 giugno 2026 - Bologna, Stadio Dall’Ara
2 luglio 2026 - Messina, Stadio San Filippo
9 luglio 2026 - Padova, Stadio Euganeo

Il calendario completo di “Max Forever – Gli anni d’oro”:

7 giugno 2026 - Lignano, Stadio Teghil 

13, 14 giugno 2026 - Torino, Allianz Stadium 
19 giugno 2026 - Napoli, Stadio Maradona 
23, 24 giugno 2026 - Roma, Stadio Olimpico
27, 28 giugno 2026 - Bologna, Stadio Dall'Ara 
1, 2 luglio 2026 - Messina, Stadio F. Scoglio 
5 luglio 2026 - Bari, Stadio San Nicola 
8, 9 luglio 2026 - Padova, Stadio Euganeo 
11, 12 luglio 2026 - Milano, Stadio San Siro 

 

Biglietti in vendita dalle ore 14 di domani 12 settembre

Spettacolo: Per te