Max Pezzali in concerto a Roma, aggiunta nuova data per il tour 2026

In fondo a questo articolo potete guardare il post che Max Pezzali ha pubblicato nelle scorse ore sul suo account ufficiale di Instagram, un post con una lunga didascalia a corredo in cui annuncia con grande emozione di aver aggiunto una nuova data allo Stadio Olimpico di Roma.

Il prossimo tour estivo, previsto per il 2026, porterà in scena uno spettacolo completamente inedito, intitolato Gli anni d’oro. Si tratterà di un progetto rinnovato, che punta a celebrare la carriera di Max Pezzali attraverso una nuova formula scenica e musicale. L’entusiasmo attorno all’annuncio è stato immediato, al punto da spingere l’organizzazione a raddoppiare l’evento romano, rispondendo così a un’eccezionale richiesta di pubblico.

L’affetto di Roma e l’energia del pubblico

Attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali social, Max Pezzali ha condiviso l’emozione di questo momento, definendolo una fase di “classico down post fine tour”, riferendosi allo show di Imola, che ha descritto come un ricordo ancora vivo “negli occhi e nel cuore”. Nonostante la chiusura recente del tour in corso, ha rivelato che sono già in corso le prime riunioni per definire il nuovo spettacolo del 2026.

“Di solito ci si ferma, ma in questi giorni stiamo già facendo le prime riunioni per gli stadi dell’anno prossimo, dove faremo uno show completamente nuovo che abbiamo chiamato ‘Gli anni d’oro’ e che mi esalta non poco”, ha scritto. Il messaggio ha messo in evidenza l’impatto del pubblico sul progetto, sottolineando come l’accoglienza ricevuta stia già facendo sentire il suo effetto: “Il vostro calore ci sta travolgendo già adesso, 1 anno prima”.

In particolare, il legame con Roma ha avuto un ruolo determinante nella scelta di aggiungere una nuova data: “Su Roma abbiamo deciso di aprire una seconda data all’Olimpico, è l’ennesima prima volta per me… Che dire, in questi ultimi anni la Capitale mi ha regalato un affetto senza senso, un motivo in più per non fermarmi e lavorare al 2026 ancora più gasato di oggi”.