Max Pezzali, la possibile scaletta del concerto all'autodromo di Imola

Nel frattempo, Max Pezzali ha annunciato il suo nuovo tour negli stadi in partenza il 7 giugno 2026 con la data zero in programma a Lignano Sabbiadoro: "Sarà come sempre un altro show, completamente nuovo!". L’artista sarà in concerto a Torino, Napoli, Roma, Bologna, Messina, Bari, Padova e infine Milano con il doppio appuntamento in scena l’11 e il 12 luglio allo stadio San Siro. In merito al concerto previsto allo stadio Diego Armando Maradona, il cantautore ha dichiarato: "Sarà il mio primo concerto a Napoli, una città che non è solo una città, ma un sentimento. È quella bellezza che ti entra dentro, quei vicoli pieni di vita, il mare che sembra cantare, la gente che ti guarda negli occhi e ti fa sentire a casa… Poter portare qui la mia musica è un sogno che si avvera". Questo il calendario completo della tournée:

Domenica 7 giugno 2026 | LIGNANO SABBIADORO, STADIO TEGHIL

Sabato 13 giugno 2026 | TORINO, ALLIANZ STADIUM

Venerdì 19 giugno 2026 | NAPOLI, STADIO MARADONA

Giovedì 23 giugno 2026 | ROMA, STADIO OLIMPICO

Sabato 27 giugno 2026 | BOLOGNA, STADIO DALL’ARA

Mercoledì 1 luglio 2026 | MESSINA, STADIO F. SCOGLI

Domenica 5 luglio 2026 | BARI, STADIO SAN NICOLA

Mercoledì 8 luglio 2026 | PADOVA, STADIO EUGANEO

Sabato 11 luglio 2026 | MILANO , STADIO SAN SIRO

Domenica 12 luglio 2026 | MILANO, STADIO SAN SIRO