Dieci anni di musica, e quattro giorni per celebrare al meglio questo anniversario: al Red Valley Festival la festa inizia con Max Pezzali, Fedez (e a sorpresa Francesca Michielin), Il Pagante, FAST ANIMALS and SLOW KIDS, Tommy Cash, Sarah Toscano, Rocco Hunt e Settembre. Una prima giornata di Festival che ha ricordato a tutti che Max Pezzali e la sua musica sono una garanzia e sinonimo di un enorme party, con canzoni che uniscono tutti in un unico karaoke. Il nostro racconto

Max Pezzali, l'amico di tutti

Il suo concerto, che inizia a notte inoltrata, è quello più atteso: nessuno se ne va, anzi: continuano ad arrivare persone per partecipare al suo gigantesco karaoke. E Max, come sempre, non delude mai. Le sue canzoni superano ere, mode, generazioni e vengono sempre e comunque cantate da tutti. L’abbiamo visto a Imola lo scorso 12 luglio, lo vediamo ogni volta che torna in tour (l’anno prossimo sarà nuovamente negli stadi italiani), l’abbiamo visto al Red Valley Festival: arriva Max e inizia la festa. Anche in questo contesto, che l’ha visto cantare per una platea non unicamente sua (molte persone sono arrivate a Olbia per ascoltare tanti altri artisti, che hanno dato inizio alla prima giornata di concerti già alle 18), Pezzali sa come si fa: porta canzoni intergenerazionali, fa divertire la gente, tutti cantano e trasudano entusiasmo. Vedere bambini e adulti che cantano brani di anni fa, e che raccontano un’Italia molto diversa rispetto a quella di oggi, è un’immagine perfetta di cosa fa la musica, ovvero unire.

Fedez porta Francesca Michielin a sorpresa

Prima di Pezzali il palco è tutto di Fedez: autoironico, talvolta dissacrante ma molto empatico, nel suo concerto al Red Valley Festival l’artista torna a fare ciò in cui riesce bene: intrattenere il pubblico. E lo fa con canzoni che, piacciano o meno, oramai fanno parte della memoria storia di molte persone. Ma anche di tante playlist ascoltate in macchina, da grandi e piccoli. Mentre guardo Fedez sul palco mentre parla del brano Pensavo fosse amore e invece… del 2013 (tratto dall’album Sig. Brainwash – L’arte di accontentare), introduce la canzone in modo piuttosto ironico e inizia a cantare, osservo che la bambina davanti a me, in piedi e in mezzo a un gruppo di adulti per non perdersi neanche un istante, sa tutte le parole. Sì, è un brano di dodici anni fa, e lei quell'anno non era ancora nata. Come del resto accade quando, a sorpresa, arriva sul palco Francesca Michielin per cantare Magnifico, pubblicata nel 2014, e Cigno Nero, uscita l’anno precedente. Canzoni che sono invecchiate bene, e che sono molto amate. Da tanti.