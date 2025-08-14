Musica, curiosità e sperimentazione: dopo la partecipazione a Sanremo e la collaborazione con Carl Brave, Sarah Toscano è tra le protagoniste dell’estate 2025. Tanti concerti in tutta Italia, poi le date nei club in autunno, la cantautrice è molto felice di quello che sta vivendo: “Mi piace ballare, aggiungere nuove sfumature a ciò che faccio. La curiosità è alla base di tutto, e lo è anche del mio percorso. Le critiche? Rispondo con la musica, faccio parlare lei” ci ha raccontato al Red Valley Festival

Incontriamo Sarah Toscano subito dopo il suo concerto al Red Valley Festival, dove è tra le protagoniste della prima serata. L’estate della cantautrice, che quest’anno ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Amarcord , è molto intensa ma altrettanto bella: prima la collaborazione al brano Perfect con Carl Brave, poi i tanti concerti la stanno portando in giro per l’Italia fanno sì che Sarah non si stia fermando neanche un istante. Lei è entusiasta di questo periodo, e non vede l’ora di raccontarne i dettagli appena iniziamo a chiacchierare insieme: “Se sono felice di questi mesi e viaggi? Sì, tantissimo! Sto viaggiando molto, la mia musica sta viaggiando insieme a me: incontro tanta gente, c’è una bella energia e non mi sarei mai aspettata tutto questo. È proprio bello!”, spiega con un sorriso la giovanissima cantautrice.

"Mi piace sperimentare, la curiosità è la base di tutto"

Sarah in questo tour si cimenta anche con la danza: sul palco con lei ci sono alcuni ballerini, e lei stessa è parte integrante delle coreografie. Insieme parliamo di quanto sia importante la formazione per un’artista, che non deve mai fermarsi: “Ballare? Mi piace, ma soprattutto quello che mi interessa è sperimentare. Ballo, certo. Ma anche quando sono in studio sono molto curiosa: osservo, provo nuovi generi, anche quelli che possono sembrare lontani da me. La danza è un elemento in più, molto importante: mi piace tantissimo Tate McRae, lei per me è un esempio e un modello. Lei nasce come ballerina e non sarò mai come lei, ma spero di potermi avvicinare a quello che fa” aggiunge Sarah.

"L'ambito internazionale mi piace molto, e mi incuriosisce la musica elettronica"

Di Tate, artista da milioni di stream e sold out in tutto il mondo, continuiamo a parlare poco dopo, quando dico a Sarah che l’ho vista in un video di Olivia Rodrigo: anche Sarah ne è stupita e mi confessa che non si era accorta di questa cosa, e mi promette che riguarderà il video della canzone Bad Idea, right? appena possibile. Tate, Olivia, Dua Lipa sono alcune delle artiste a cui la cantautrice italiana si ispira nella creazione della sua musica. Poco tempo fa la collaborazione con Bea and Her Business al brano Safety Net ha fatto capire a Sarah quanto sia bello pensare in grande, fuori dai confini: “Se mi piacerebbe sperimentare in ambito internazionale? Sì, tantissimo! E non ti nego che vorrei fare qualcosa anche di musica elettronica, sì: aver conosciuto e aver lavorato con gli Ofenbach a Sanremo mi ha fatto capire che quell’ambito musicale mi incuriosisce moltissimo, e sarebbe bello continuare ad approfondirlo”.