Sarah Toscano attaccata dagli haters sui social per il suo corpo

Sarah Toscano è stata protagonista di un episodio di body shaming che si è sviluppato sui social dopo la pubblicazione da parte della cantante di Vigevano di un video in cui si esibisce dal vivo sul palco . Nello specifico, la diciannovenne, diventata popolare con la vittoria di Amici e la partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo, ha attirato le critiche da parte di alcuni utenti che l'hanno attaccata per il suo aspetto fisico . Gli hater evidenziano nei loro commenti l'aumento di peso della cantante che non ha naturalmente risposto a tono alle critiche. L'episodio e i commenti, però, non sono passati sotto silenzio, infatti, a sostegno dell'artista sono scesi in campo i suoi fan e anche quelli di Angelina Mango , un'altra giovane protagonista della scena musicale italiana, attaccata per il suo corpo troppo magro.

Solidarietà dai fan di Angelina Mango

La rete e i social media continuano a essere luoghi popolati da utenti che non tengono conto che, oltre lo schermo ci sono persone, donne, uomini, anche molto giovani, come nel caso di Sarah Toscano, che possono partire le conseguenze di un'ondata di commenti negativi, come possono essere quelli sull'aspetto fisico, in primo piano sulle cosiddette vetrine social.

Sarah Toscano è solo l'ultima di una lista molto nutrita di artisti presi di mira dai leoni da tastiera che, questa volta, si sono concentrati su un aumento di peso della cantante attualmente impegnata con le date del suo tour dell'estate.

La cantante di Taki, singolo uscito lo scorso maggio, è stata attaccata con commenti poco carini del tipo: “Ma cosa le è successo?” e “Come è diventata?”.

Toscano, che non ha risposto alle critiche, ha fatto sentire la sua presenza online lasciando una fila di cuori rossi a un commento scritto in sua difesa da una pagina fan di Angelina Mango che è scesa in campo per difendere l'artista, attaccata come la loro beniamina, spesso nel mirino degli hater per la sua magrezza.

La fan page di Mango scrive: “Sarah Toscano è bellissima e sta benissimo così”. Poi il riferimento alla cantante de La noia, che si è allontanata dalla scena per prendersi cura di sé dopo una stagione impegnativa e difficile. “Non imparate mai e non riuscite proprio a stare in silenzio”.