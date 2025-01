Sanremo 2025, Sarah Toscano: "Amarcord è una finestra sui sentimenti"

La giovanissima artista di Vigevano, già protagonista del programma Up Next Italia di Apple Music, debutta all'Ariston con un brano intenso e romantico. Già annunciate due importanti date a ottobre: Milano sabato 18 e Roma sabato 25. L'INTERVISTA

Si intitola Amarcord il brano con cui Sarah Toscano , la giovane promessa del panorama pop italiano, gareggerà alla 75ª edizione del Festival di Sanremo ( GUARDA LO SPECIALE ) Amarcord è scritto da Sarah Toscano insieme a Federica Abbate e Jacopo Ettorre, e prodotto dal team ITACA fondato da Merk & Kremont. Durante la serata delle cover di venerdì 14 febbraio a Sanremo 2025, Sarah Toscano duetterà con il duo di producer e dj Ofenbach (Dorian Lauduique e César De Rummel) con Overdrive , singolo della band francese feat. Norma Jane Martine, che usa il sample della hit dance anni ‘80 Cambodia di Kim Wilde e che in Italia ha conquistato la certificazione Oro con oltre 398,3 milioni di stream solo su Spotify. La scelta del duetto con gli Ofenbach , duo da oltre 4,7 miliardi di stream globali, sottolinea l'attitudine internazionale di Sarah Toscano , che si distingue per lo stile fresco e coinvolgente, facendosi voce di un’intera generazione. La partecipazione al F estival di Sanremo segna, infatti, una tappa cruciale nel percorso artistico da lei intrapreso nell’ultimo anno dopo la vittoria ad Amici23.

Sarah considerato che uno dei tuoi problemi è sempre stato la sicurezza e visto che sicuri non si nasce ma si diventa: Sanremo sarà la consacrazione di Sarah?

Non penso che uscita da lì sarò la più sicura del mondo, ma è anche vero che dopo la scuola di Amici ho una consapevolezza mia di essere più forte, in questi mesi sto facendo altre esperienze e in una settimana credo che guadagnerò in sicurezzaancora un po'.

So che credi nel karma: viaggiando verso Sanremo cosa ti dice?

In questo momento mi sta aiutando, per ora sono in una fase estramente positiva, finito Amici ho vissuto una estate stupenda, ho scritto tantissimo dall'autunno in avanti e ora arriva il Festival. Il karma soffia in mio favore!

Amarcord è un titolo importante, poi citi nel testo La Vie en Rose ed Edit Piaf: un bel peso per una ragazza di 18 anni.

Non lo ho scritto e ne girato io, ma entrambi hanno segnato la storia del cinema e della musica. Mi appassiona conoscere la storia, mi piacciono i riferimenti e quello che conosco e in cui mi riconosco confluisce nella mia musica. poi concordo con te, il coraggio ci vuole.

La ruota panoramica ti piace davvero oppure è come la granita a 30 gradi...che è buona nella canzone ma nella vita meglio il gelato?

Mi piace. Quando vado al luna park preferisco attrazioni più adrenaliniche, ma la ruota panoramica è romantica e dunque ci sta bene in questa canzone.

"C'è un vento che mi porterà, mi scioglierà le trecce": ti senti un moderna Mary Poppins che quando il vento cambia lei trasforma ogni volta la sua vita?

Abbastanza, ci sarà una trasformazione sul palco e pure le trecce mi trasformeranno!

Se "forse in un film io con te non mi ci immagino", come ti immagini un amore da film?

I film che vedo sono romantici, l'amore è nell'aria e nel destino. Non con il lui della canzone ma in futuro me lo auguro, perché è nel destino incontare la persona giusta e io credo nel destino.



A proposito di vento parli di un ricordo stupendo che non ha portato via il vento: che rapporto hai con i ricordi? Li conservi tutti o sei una selezionatrice?

Mi piace conservali ma amo vivere il presente. Sono fondamentali, ripensare al prima aiuta a crescere e capire dove sei ora e chi sei perchè siamo la somma della nostra storia. Non cambierei molto tornando indietro anche se a volte sono stata male e non ho fatto le scelte giuste.



Mi spieghi la scelta del duetto con gli Ofenbach in Overdrive? Visto che sai bene il francese, Touché docet, hai pensato di fare un pezzo di Edith Piaf visto che è citata nel testo?

Ofenbach è la prima scelta che ho avuto, sul palco dell'Ariston voglio portare il sound internazionale che amo e al quale mi ispiro, con le sue sfumature dance; inoltre volevo restare collegata ad Amarcord, un pezzo che diffonde energia e carica ed è ballabile. Non ci ho ancora pensato al francese, lo ho studiato alle medie e non lo so benssimo ma aprò alla musica e al romanticismo della musica francese.



In un verso de L'Ultima Volta se non ricordo male ti porti il dito medio alle labbra: lo farai all'Ariston non tato per in Fantasanremo ma pensando a chi negli anni ti ha chiuso porte o non ha creduto in te?

Non penso di farlo concretamente, ma mentalmente lo farò eccome con dedica a chi mi ha chiuso certe porte.

Come vestirai all'Ariston? Sarai...sexy magica?

Sì ma anche molto amarcord, le mie passione saranno rispecchiate nell'outfit e pure nel trucco e nel parrucco.

Che accadrà dopo Sanremo? Oltre hai già annunciati concerti a Roma e Milano di ottobre?

Pubblicherò nuovo musica, ci sarà forse un album, parteciperò a Festival e farò date e se dovessi decidere il materiale per un disco c'è eccome.