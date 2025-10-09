Aurora Ramazzotti annuncia la data del matrimonio con Goffredo Cerza

Aurora Ramazzotti annuncia la data del matrimonio con Goffredo CerzaSpettacolo
La coppia, che è insieme da sette anni e che ha un figlio, si sposerà il 4 luglio 2026 in una location appena trovata, ma ancora mantenuta segreta
“Succederà. Non che prima avessimo dei dubbi, ma adesso esiste una data, quindi succederà”. In una serie di stories Instagram, Aurora Ramazzotti ha ufficializzato la data del matrimonio con Goffredo Cerza, che si terrà il 4 luglio 2026 in una location appena trovata, ma ancora mantenuta segreta. La proposta di matrimonio era invece arrivata nel dicembre 2024 alla fiera natalizia di Winter Wonderland ad Hyde Park, a Londra, dove la coppia si era innamorata nel 2018. “Ebbene sì, abbiamo mandato i “save the date”, per questo vi posso raccontare un po’ di più, anche se non tutto, però diamo tempo al tempo”, ha proseguito la figlia di Eros Ramazzotti e di Michelle Hunziker. “In realtà non c’è così tanto tempo, a me sembrava lontanissimo e invece cosa mancano, 8 mesi? Quindi bisogna anche sbrigarsi...Mi sta già salendo un po’ di ansietta che non è cosa mia, ma penso sia normale, perché per l’organizzazione di un matrimonio ci sono davvero tantissime cose da fare”. In aiuto dell’influencer c’è anche una wedding planner, “una persona fantastica e molto brava, che mi sta aiutando in tutto”, ha scritto Ramazzotti, che non ha però rivelato l’identità della collaboratrice. Sulla scelta della location, poi, ha spiegato che “è stato difficilissimo trovare un posto dove sposarci, perché non abbiamo un luogo dove tutti e due abbiamo detto “Vogliamo sposarci lì", e poi io e Goffredo non avevamo mai parlato di matrimonio, per questo motivo la ricerca è stata lunga. Abbiamo visitato due regioni e 20 location e abbiamo scelto l’ultima che abbiamo visto e che non dovevamo andare a vedere perché non era disponibile”. Ha concluso: “Ricapitolando, abbiamo data, location, musicisti, fotografi e videomaker e adesso dovremo scegliere il catering. Penso che i prossimi step saranno la scelta dei colori, sto facendo una cartella Pinterest da dare alla mia wedding planner con tutte le cose che mi piacciono, che sto vedendo in giro. Ho un sacco di idee e di cose che voglio fare, ma bisogna vedere se abbiamo il tempo di fare tutto. Comunque mi sento confident, poi vi aggiornerò su tutto, ma intanto avete la data. E io sono molto felice”.
DAL FIDANZAMENTO ALLA NASCITA DI CESARE
Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono fidanzati da sette anni e nel 2023 sono diventati genitori del piccolo Cesare. Dopo un primo test negativo, la futura mamma aveva scoperto di essere incinta e aveva subito condiviso la notizia con il compagno: “Eravamo lontani, ho immaginato due secondi su un modo romantico per dirglielo. Poi ho preso il telefono e ho iniziato a bombardarlo di chiamate, tipo 45 in un minuto, ma non rispondeva: era prestissimo, dormiva. Quindi ho chiamato mia madre e l’ho detto a lei che, ovviamente, ha detto di saperlo già. Nel frattempo, Goffredo si è svegliato, mi ha videochiamato: ho inquadrato il test”, aveva raccontato in un’intervista a Vanity Fair. Immediata la reazione del compagno: “Le esatte parole...Sono irripetibili. Era felice”. Sul fidanzato, l’influencer aveva aggiunto: “È davvero una persona incredibile, un’anima antica intrappolata in un corpo giovane. Devo ringraziare sua madre Francesca, che dice sempre: “L’ho cresciuto pensando all’uomo che avrei voluto incontrare”. E si vede”, tanto che “lui è la mia casa, il posto sicuro a cui torno”.
