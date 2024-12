Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sposano: le foto della proposta

Il post di Aurora Ramazzotti

“2024-2018”, ha scritto Aurora Ramazzotti nel suo post, ricordando a tutti che i due stanno insieme da sei anni, “I said YES in the place where we fell in love. Ti amo per sempre”. Una scelta romantica, evocativa, simbolica, quella di Cerza, che ha deciso di fare la sua proposta di matrimonio proprio nello stesso lunapark in cui la storia d’amore con Aurora era cominciata.