Aurora Ramazzotti ha partorito: è nato il primo figlio

La gravidanza

Alcuni giorni fa, in un’intervista rilasciata a Vanity Fair, la presentatrice, influencer e content creator, aveva raccontato le sue emozioni per la gravidanza. La coppia aveva rivelato che il bambino sarebbe nato in Svizzera. A settembre Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo Cerza avevano pubblicato un video ironico su Instagram per annunciare la dolce attesa. Nelle settimane precedenti era stato il settimanale Chi a paparazzare Michelle Hunziker in una farmacia durante l’acquisto di un test di gravidanza. Da allora si erano rincorse le voci di una gravidanza in famiglia.

La coppia Ramazzotti-Cerza

I neo genitori stanno insieme da circa cinque anni. Goffredo Cerza è un manager laureato in ingegneria elettronica. Lo scorso ottobre, la coppia aveva svelato il sesso del figlio nel corso di un baby shower. Con una pioggia di coriandoli azzurri, glitter e fumo in tinta, la presentatrice aveva scoperto che il suo primogenito sarebbe stato un maschio, notizia accolta con grande gioia dei presenti, papà Eros e mamma Michelle in testa.