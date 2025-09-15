Michelle Hunziker parla per la prima volta di Nino Tronchetti Provera

Ospite di Verissimo, la conduttrice tv ha raccontato la sua relazione (come già aveva fatto col magazine tedesco Bund.te). " La sto vivendo con molta naturalezza, vediamo dove andrà. Sono contenta", ha dichiarato

Michelle Hunziker ha ritrovato l'amore. La conduttrice tv, da qualche settimana, appare radiosa al fianco di Nino Tronchetti Provera. E, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha voluto parlare di questa sua nuova relazione.

Michelle Hunziker parla di Nino Tronchetti Provera

"L'amore è il motore di ogni cosa. Senza, non ha senso niente", ha dichiarato Michelle Hunziker (che presto vedremo in Call My Agent 3). "Ogni tanto ci sono periodi della vita in cui ci convinciamo che possiamo stare bene da soli, perché altrimenti è troppo dura da sopportare", ha spiegato. Per poi confessare che, ora, è nuovamente felice. Anche grazie a Nino Tronchetti Provera. "La sto vivendo con molta naturalezza, vediamo dove andrà. Sono contenta. Andando avanti con l’età, è bello progettare. Vedremo, speriamo".

Gli amori di Michelle

Il primo grande amore di Michelle Hunziker è stato Eros Ramazzotti, con cui si è sposata nel 1998: dal loro matrimonio, terminato nel 2002, è nata la figlia Aurora (che l'ha già resa nonna). Dopo la separazione, Michelle ha vissuto relazioni chiacchierate, fino all’incontro con l’imprenditore Tomaso Trussardi, con cui ha condiviso oltre dieci anni di vita e due figlie, Sole e Celeste. La loro storia si è conclusa nel 2022, ma entrambi hanno sempre sottolineato il legame di stima e rispetto reciproco rimasto. Negli ultimi anni Michelle è stata al centro di rumors e presunti flirt, spesso smentiti o mai confermati, ma ha sempre mostrato leggerezza e ironia nel gestire la sua immagine pubblica. Oggi, eccola di nuovo innamorata. E più felice che mai.