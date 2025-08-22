Eros Ramazzotti torna dopo tre anni con Il mio giorno preferito

Il 17 ottobre il cantautore sarà protagonista del World Tour Gala Première allo Ziggo Dome di Amsterdam dando ufficialmente il via al tour mondiale che lo porterà in trenta nazioni. Previsti concerti negli stadi italiani nel giugno 2026
Eros Ramazzotti è tornato. In attesa del tour in programma in trenta nazioni e in partenza con il doppio appuntamento del World Gala Première in scena allo Ziggo Dome di Amsterdam il 17 e il 18 ottobre, il cantautore ha pubblicato il nuovo singolo Il mio giorno preferito (Mi día preferido).
eros ramazzotti, è uscito il brano Il mio giorno preferito (Mi día preferido)
Oltre ottanta milioni di dischi venduti e cinque miliardi di ascolti globali, Eros Ramazzotti è tra le voci italiane più amate al mondo. A tre anni dall’album Battito infinito, l’artista ha fatto il suo atteso ritorno con il brano Il mio giorno preferito (Mi día preferido). In occasione dell’uscita della canzone, Eros Ramazzotti (FOTO) ha raccontato sul suo profilo Instagram che conta più di due milioni di follower: “Una storia d’amore, di distacchi e di ritorni. Superare le difficoltà insieme è ciò che rende un giorno qualunque... il giorno preferito”.
Il brano, scritto da Eros Ramazzotti, Edoardo D’Erme, Tommaso Paradiso, CanovA, Antonio Cirigliano e prodotto da CanovA, ha segnato l’inizio di un nuovo capitolo artistico della voce di Adesso tu. Il 17 ottobre il cantautore sarà protagonista del World Tour Gala Première allo Ziggo Dome di Amsterdam dando ufficialmente il via all’attesa serie di concerti in programma in trenta nazioni.
Dopo gli appuntamenti live in scena in molti Paesi europei, nel giugno del prossimo anno Eros Ramazzotti tornerà sui palchi degli stadi di sette città italiane: Udine, Milano, Napoli, Roma, Messina, Bari e infine Torino. Questo il calendario completo con i dettagli dei concerti:
- 6 Giugno 2026 – Udine, Bluenergy Stadium
- 9 Giugno 2026 – Milano, Stadio San Siro
- 13 Giugno 2026 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona
- 16 Giugno 2026 – Roma, Stadio Olimpico
- 20 Giugno 2026 – Messina, Stadio Franco Scoglio
- 23 Giugno 2026 – Bari, Stadio San Nicola
- 27 Giugno 2026 – Torino, Allianz Stadium
Dal trionfo con il brano Terra Promessa nella categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 1984 al successo internazionale, nel corso degli anni Eros Ramazzotti ha portato la musica italiana nel mondo. Tra i suoi lavori più noti ricordiamo Stilelibero, Calma apparente, Ali e radici, Noi e Perfetto.
Inoltre, il cantautore ha collezionato numerosi duetti con artisti di fama internazionale: da Cose della vita con Tina Turner a Non siamo soli con Ricky Martin passando per Più che puoi con Cher e I Belong to You (Il ritmo della passione) con Anastacia (FOTO).
