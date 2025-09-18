Dopo un anno incredibile ricco di successi e di riconoscimenti, Giorgia torna una ballata d'autore disponibile in radio e in digitale da venerdì 19 settembre. In programma anche la chiusura del tour Come Saprei Live 2025 e l'inizio del tour Palasport Live

Dopo un anno incredibile ricco di successi e di riconoscimenti, Giorgia torna con il nuovo singolo Golpe, disponibile in radio e in digitale da venerdì 19 settembre. Presentato in anteprima a sorpresa sul palco dei Tim Music Awards all’Arena di Verona, il brano è una ballata pop intensa e potente che unisce le penne di autori come Edoardo D’Erme (Calcutta), Davide Petrella (Tropico), Dario Faini (Dardust) e Gaetano Scognamiglio, oltre alla stessa Giorgia, e la produzione di Dardust.

Nel videoclip, diretto da Fabrizio Conte e girato a Galatina, in provincia di Lecce, Giorgia appare vestita da sposa sotto la pioggia, ma non è sola. Con lei c’è anche il compagno, il cantante, ballerino e coreografo Emanuel Lo.

Golpe farà parte della scaletta dei prossimi concerti di Giorgia. Il 16 e il 26 settembre, alla Reggia di Caserta, l’artista chiude il tour Come Saprei Live 2025, con il quale nel corso dell’estate ha festeggiato i 30 anni dell’iconico brano Come saprei. Sul palco insieme alla cantautrice ci sono Diana Winter (voce e chitarra), Andrea Faustini (voce), Fabio Visocchi (keyboards), Gianluca Ballarin (piano, keyboards, programming e direzione musicale), Mylious Johnson (drums), Sonny T (basso, chitarra) e il quartetto d’archi formato da Caterina Coco, Alessio Cavalazzi, Matteo Lipari e Valentina Sgarbossa. Seguirà il tour Palasport Live nei palazzetti, che proseguirà anche nel 2026.

COME SAPREI LIVE 2025

16 SETTEMBRE 2025 | REGGIA DI CASERTA - Piazza Carlo di Borbone SOLD OUT 26 SETTEMBRE 2025 | REGGIA DI CASERTA - Piazza Carlo di Borbone SOLD OUT



PALASPORT LIVE

25 NOVEMBRE 2025 | JESOLO (VE) - Palazzo Del Turismo DATA ZERO SOLD OUT 06 DICEMBRE 2025 | BOLOGNA - Unipol Arena SOLD OUT 08 DICEMBRE 2025 | FIRENZE - Nelson Mandela Forum SOLD OUT 10 DICEMBRE 2025 | TORINO - Inalpi Arena 12 DICEMBRE 2025 | PESARO - Vitrifrigo Arena SOLD OUT 13 DICEMBRE 2025 | MILANO - Unipol Forum SOLD OUT 16 DICEMBRE 2025 | PADOVA - Kioene Arena SOLD OUT 19 DICEMBRE 2025 | ROMA – Palazzo Dello Sport SOLD OUT 20 DICEMBRE 2025 |BARI – Palaflorio SOLD OUT 22 DICEMBRE 2025 | ROMA – Palazzo Dello Sport 18 MARZO 2026 | BARI – Palaflorio 21 MARZO 2026 | BOLOGNA – Unipol Arena 23 MARZO 2026 | MILANO – Unipol Forum 24 MARZO 2026 | MILANO - Unipol Forum 28 MARZO 2026 | FIRENZE - Mandela Forum 30 MARZO 2026 | PADOVA - Kioene Arena

Il 2025 è stato un anno ricco di successi per Giorgia. Il brano La cura per me, certificato Platino, è stato per 12 settimane consecutive ai vertici delle classifiche di vendita con oltre 130 milioni di stream globali e ha raggiunto il secondo posto delle chart best-seller diffuse da Fimi che riportano gli album e i singoli più venduti del primo semestre dell'anno. Il relativo videoclip si colloca al secondo posto dei video più visti su Vevo nel 2025. Inoltre, Giorgia è l’unica artista donna presente nella Top 30 degli artisti italiani più ascoltati nel mondo nel primo semestre 2025. L’artista è poi tornata in radio con il singolo L’unica, che ha conquistato i vertici delle classifiche.