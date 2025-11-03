In arrivo “G”, il nuovo album di Giorgia: è l’essenza di me

La incontriamo a Milano, come d’abitudine. Il saluto è quel gran bel sorriso che la caratterizza da sempre. Giorgia è soddisfatta, felice di questo anno intenso e ricco di soddisfazioni. I grandi successi, il platino, i sold out, essere al top delle classifiche, l'affetto del pubblico: nulla di nuovo per lei, anche se niente è mai scontato. Un anno speciale, forse, anche perché porta con sé una nuova consapevolezza. Giorgia chiude il cerchio e lo sigla: esce “G”.

L'intervista

Questo album significa tante cose. È un album che arriva dopo 31 anni di musica, e quindi non c'è niente di scontato. Dopo tutto questo tempo, fare un disco in un’epoca in cui la musica è obiettivamente diversa dagli anni ’90, ma anche dai 2000, vuol dire confrontarsi con un corso che cambia continuamente. La scrittura è diversa, quindi fare un disco in questo momento ha significato cercare di essere nella contemporaneità, avere delle canzoni di questo tempo, dove io potessi essere me stessa. Quella a cui siamo abituati, ma in questo tempo.

È stato un lavoro di ricerca ampia, vasta: di canzoni, di incontri con autori. Mi sono rimessa anche a disposizione delle canzoni e della musica. Negli ultimi anni ho fatto album nella mia stanza-studio, dove registravo anche le voci da sola. Questa volta sono tornata a cantare con una persona dall'altra parte del vetro, che mi aiutava e mi dava anche delle indicazioni.

L'esercizio vocale, rimettermi proprio a studiare, a trovare una modalità nuova ma mia, dove potessi esserci anch’io dentro… Insomma, è un privilegio, alla mia età, potermi rimettere a studiare e imparare, perché comunque è linfa, è vita.

Fondamentale è stato il gruppo di lavoro che mi ha sostenuto, che mi ha preso per mano e mi ha aiutata. Sanremo, in questo, è stato fondamentale: mi ha spinta a rendermi conto di poter ancora essere vigile e attiva, e di capire quando una canzone è giusta, riuscendo a entrarci dentro e farla mia.

Di questo disco mi piace dire che è un po’ come due lembi che si uniscono. Uno è quello di me prima, della me giovane, e l’altro è quello della me di adesso. Si uniscono. La G è una lettera circolare, la vita è proprio un cerchio, secondo me. È anche un grazie. Poi mi chiamano “G” i miei amici, i fan club nati negli anni, i miei musicisti… quindi è un po’ un’essenza di me.